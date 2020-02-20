【愛的迫降】38歲孫藝珍情路崎嶇　今次與玄彬又能否開花結果 ?

現年38歲的韓國女演員孫藝珍（又譯：孫藝真）近日憑電視劇《愛的迫降》人氣爆燈再次攀上事業高峰，她與男主角玄彬在劇裏劇外的曖昧互動亦成為觀眾焦點，令不少人盼望依然單身的他們能假戲真做！

孫藝珍與玄彬《愛的迫降》曖昧不斷，在劇外的曖昧互動亦成為觀眾焦點。（Instagram：@tvndrama_official）

有「國民女神」、「國民漂亮姐姐」等稱號的孫藝珍不但顏值高、身材好，身上更散發着一股高雅又溫柔的鄰家女孩氣質，是不少男士們心目中的理想型女友。即使出道20年拍過無數經典作品，孫藝珍至今依然堅持走清純路線，深受男女觀眾喜愛。元祖韓劇女神李英愛、金泰希、全智賢等都已經擁有美滿婚姻，惟孫藝珍卻從未有過公開戀愛，至今依然保持單身，令不少人大呼可惜。

孫藝珍不但顏值高、身材好，身上更散發着一股高雅又溫柔的鄰家女孩氣質，是不少男士們心目中的理想型女友。（Instagram：@yejinhand）

事實上，孫藝珍雖然氣質溫柔似水，不過其實私底下是一位既淘氣又無厘頭的「傻大姐」，孫藝珍的好友孔曉振坦言，一開始不太喜歡她，因為她長得漂亮、戲亦演得好，所以難免有點招人妒忌。不過見識到她的傻大姐一面後，就相當有好感：「她會在餐廳大聲叫老闆來點菜，很愛殺價，可是對朋友又大方，是個有趣也有義氣的人！」

孫藝珍雖然氣質溫柔似水，不過其實私底下是一位既淘氣又無厘頭的「傻大姐」。（Instagram：@yejinhand）

擁有反差多變魅力的女生在男性眼中特別有吸引力，因此不少過去曾與孫藝珍合作的人氣爆燈男神級演員都坦言被她的魅力迷倒。初出道的孫藝珍於2003年與有「女星殺手」的宋承憲合作拍電視劇《夏日香氣》，當時二人因私底下經常傳短訊聊天，更曾經約出去談心而傳出緋聞，當年宋承憲更曾經公開講過：「她不是我的菜，因為太漂亮了！」不過據稱宋承憲其後因與合作拍《藍色生死戀》的宋慧喬撻着，回應與孫藝珍的緋聞時僅表示二人只是普通朋友：「拍戲時因為要投入感情自然會對對方比較有好感，但下了戲之後則是普通的朋友，目前對孫藝珍認識還不深，所以現在還沒有特殊的感覺。」孫藝珍則大方回應道：「感情還是需要培養的，我大概是不太可能發生這種戀曲，我喜歡有包容心的男生，因為和宋承憲合作的時間很短，我也還不知道誰的包容心比較大，我也希望兩年後能談戀愛。」

初出道的孫藝珍於2003年與有「女星殺手」的宋承憲合作拍電視劇《夏日香氣》傳出緋聞。（《夏日香氣》劇照）

不過過了幾年，孫藝珍都沒有傳出過緋聞，直到2009年傳出她與朱智勳在首爾新沙洞共進晚餐時氣氛甜蜜，報道更指二人已秘密戀愛四個月。然而，朱智勳於同年因吸食大麻被捕，獲判6個月有期徒刑兼緩刑一年，因此中斷一切演藝活動，並與孫藝珍分手。

孫藝珍於2009年傳出與朱智勳秘密戀愛，但朱智勳於同年因吸食大麻被捕，因此中斷一切演藝活動，二人分手收場。（Instagram：@_jujihoon）

2013年，孫藝珍與金南佶合作電視劇《鯊魚》被韓媒踢爆二人秘密戀愛了四個月，當時有指二人經常秘密約會，金南佶去日本開演唱會時，孫藝珍甚至買好去日本的機票，但最後因工作無法前往。當時更有傳孫藝珍曾透露兩年後將會結婚，金南佶亦曾在節目直言：「孫藝珍飾我的No.1」，不過雙方最終否認並表示僅屬朋友關係，戀情無疾而終。

2013年，孫藝珍與金南佶被韓媒踢爆二人秘密戀愛了四個月，但戀情最後無疾而終。（《鯊魚》宣傳海報）

孫藝珍於2018年與蘇志燮在電影《藉著雨點再愛你》扮演夫妻，當時傳出二人互相有好感，蘇志燮甚至在訪問時坦承對孫藝珍心動，而孫藝珍更大讚對方溫柔體貼，講出「有這種性格的老公便別無所求了」。然而，二人在電影宣傳結束後就沒了火花，蘇志燮於不久後亦宣布與年輕17歲的女主播的戀情。

孫藝珍於2018年與蘇志燮在電影《藉著雨點再愛你》扮演夫妻，當時傳出二人互相有好感。（Instagram：@yejinhand）

孫藝珍於同年拍電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》人氣再爆發，成為「國民漂亮姐姐」。在姐弟戀當道的韓國，她與年下男主角丁海寅二人的姐弟戀組合更相當受觀眾歡迎，丁海寅甚至表示見到孫藝珍會面紅，多次公開讚美她：「孫藝珍前輩美到我不敢直視」、「我每個瞬間都在心動，就連現在也是！」。不過孫藝珍則非常決絕：「他會是我喜歡上的人，但我們不會交往，若是他說交往的話，我也不知道到時候會如何回答。」

孫藝珍與丁海寅拍電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》相當受觀眾歡迎。（Instagram：@yejinhand）

可能過去在感情路上處處碰壁，孫藝珍對愛情變得小心翼翼，她曾經在綜藝節目上講過，自己在拍戲時才會與拍檔有來往，拍完就不會繼續有來往。因此，孫藝珍近期的緋聞對象玄彬卻成為例外，二人合作《愛的迫降》前，去年拍電影《極智對決》時已經被觀眾大讚登對，二人最後更被影到同遊美國LA行超市，更有網民見到他們在美國與父母同枱食飯，猶如老夫老妻一樣。其後雖然二人的經理人公司均否認緋聞，但二人再次在《愛的迫降》合作時，玄彬大方表示孫藝珍飾自己很想再次合作的對象，而二人無論是劇中還是劇外均有甜蜜的粉紅泡泡氛圍，私下關係更是好到不得了，因此相當被網民看好，盼望二人能真的開花結果。

不少人盼望依然單身的他們能假戲真做！（Instagram：@yejinhand）

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