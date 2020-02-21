【晚吹】 婚禮統籌師見盡百態　新郎進場前自爆：有得揀唔想註冊

有國內姊妹團唔準備玩新郎，一心諗住收包包。(影片截圖)

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》繼續有wedding planner分享工作上嘅辛酸史，三位嘉賓都表示曾經遇過喊晒口咁去註冊嘅新娘或新郎，但喊並非係因為感動……「試過臨入場註冊前，我問新郎準備好未，佢係答我『如果有得揀我唔想註冊』，或者有試過有位新娘好年輕，應該係有咗，證婚時突然話『一陣可唔可以唔講嘢，最後講我願意就算，同埋可以的話唔好叫我企 』。」

有wedding planner試過因賓客飲醉而被打。(影片截圖)

講到玩新郎環節，三位wedding planner都話為免尷尬或過火，所以基本上都會一早傾好，但原來最尷尬唔係玩遊戲，而係無遊戲。「試過早上姊妹到齊之後，全部都係國內佳麗，我問佢哋準備咗咩遊戲，佢哋答我冇，話一陣問新郎同同兄弟收利是，同埋睇下有咩包包可以拎走。」目標都好明確喎。

敬茶儀式加插上身,嚇到一對新人呆咗。(影片截圖)



講到最難忘嘅婚禮，其中一位嘉賓就話曾經遇過一對新人，新郎一開始已溫馨提示由於自己係長子嫡孫，加上家中有12位姐姐/堂家姐，所以可能會比較多阻滯。「早上到男家時，喺門口就已經被兩位家姐擋住，同我哋講『你地唔使入去，之後交比我哋就得』我哋解釋責職所在，所以最後都有入屋。一般敬茶都係用茶，但呢家人係用啤酒同白蘭地，仲要求我哋唔好拍攝，因為佢哋要進行上身儀式，呢part係連新人都唔知，飲茶時突然有人大喊，本身飲茶嗰位係女人，但把聲突然變男人，對新人都嚇到後退幾步。」之不過，原來呢個只係開始，因為去到晚上擺酒時，新郎嘅姐姐們再次發威，先係問責酒店點解唔提供特定牌子嘅啤酒，之後又要求主持無間斷咁講嘢。「MC應要求重複說話時，又叫人要有感情地講，後來有位家姐直情搶埋咪自己講。」

敬茶儀式變「上身」過程逐格睇