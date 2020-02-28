【新冠肺炎】化妝戴口罩可致毛囊炎　韓國節目請專家教你靚住防疫

新冠肺炎（又名：武漢肺炎）疫情持續嚴峻，市民出外時都必定戴口罩自保，減低受病毒感染的機會。不過，對於每日都化妝的女士們來說戴口罩卻帶來不便，不但無法出街以靚樣示人，除口罩後更會令精緻妝容全毀，嚴重的話甚至引起一連串的皮膚問題。

化妝幾乎是每位韓國女生的指定動作，疫情在當地爆發後，能否化妝戴口罩亦成為受關注的議題。（Instagram：@ponysmakeup）

化妝幾乎是每位韓國女生的指定動作，因此疫情在當地爆發後，能否化妝戴口罩亦成為受關注的議題。皮膚科專家在MBC節目《News Today Smart Living》中指出，為了有效阻斷病毒，戴口罩時必須緊貼鼻樑和臉頰，但由於口氣會導致口罩內層變得潮濕侷促，令鼻及嘴角位置的化妝品形成結塊：「化妝品成份會堵塞毛孔，使皮膚容易痕癢、生疹、發炎甚至引起毛囊炎，因此與口罩接觸的位置應盡量使用油份較少的保濕產品。」

皮膚專家指出，化妝品成份會堵塞毛孔，使皮膚容易痕癢、生疹、發炎甚至引起毛囊炎，因此與口罩接觸的位置應盡量使用油份較少的保濕產品。（YouTube影片截圖）

專家表示女士應盡量減少化妝，但假如需要化妝外出則盡量在鼻、嘴周邊等口罩覆蓋到的位置只點上少量化妝品，減少油脂殘留在臉上。另外，由合成纖維製成的口罩可能會對皮膚有刺激作用，甚至誘發接觸性皮膚炎，所以皮膚一旦發紅或變得痕癢，應馬上停止配戴。另外如果長時間戴被受化妝品污染的口罩亦有可能做成皮膚疾病。

雖然皮膚專家指敏感人士避免配戴合成纖維的口罩，但疫情嚴峻，外出必須戴口罩，或可參考TVB節目《學是疫學非》中所教的如何用廚房紙自製口罩：【學是疫學非】用廚房紙自製口罩 過濾功能等同外科口罩的九成

化妝戴口罩可能會引起一連串的皮膚問題。（YouTube影片截圖）