【新冠肺炎】玄彬瞞公司捐兩億韓幣抗疫　請夏自主隔離直播報平安

南韓新冠肺炎疫情嚴峻，玄彬上個月低調捐款2億韓元，直到3日才被媒體報導曝光。和他合作《愛的迫降》的孫藝珍上個月月底已經捐出1億韓元給家鄉大邱，玄彬也是月底完成捐款，兩人做公益的時間點巧合地相近。玄彬瞞著經紀公司完成捐款，今天公司才確認此事。現在包括T.O.P、馬東石、韓孝周都陸續捐出1億韓元，希望能為添購醫療用品盡一份心力。

玄彬瞞公司捐兩億韓幣抗疫。（IG@withhyunbin）

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已經二度捐款的IU捐出第三筆善款，累計捐款金額達2億6000萬韓元。她榮獲年度模範納稅人獎，但頒獎典禮因疫情取消，剛從米蘭時裝周回來的IU則正進行自主隔離。同樣在隔離的請夏日前透過直播報平安，公開自己在家陪伴寵物犬。請夏也親自闢謠，澄清染上肺炎的工作人員並非她的經紀人，她也不是新天地教會的教徒。

請夏透過直播向粉絲報平安。（IG@chungha_official）

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新冠肺炎疫情至今尚未得到控制，南韓演藝圈除了出錢出力，多部戲劇作品悄悄進入籌備階段。全智賢的暖身新作《李屍朝鮮》第二季即將上架，經紀公司透露接獲《智異山》劇本邀約，正在考慮是否接演這部下半年開拍的作品。全智賢可望繼《藍色海洋的傳說》後睽違3年重回小螢幕，抗癌成功的金宇彬也傳出接下新片《外星人》，從配角開始再展身手。

《李屍朝鮮》第二季即將上架。（《李屍朝鮮》第二季劇照／Netflix）

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