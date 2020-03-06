Anson Kong新MV初試親密戲　「特登」減甜免粉絲呷醋：導演想勁啲

MIRROR成員Anson Kong（AK、江熚生）近日以單飛姿態發布了新歌《特登》，周五（6日）出席商台節目宣傳新歌，指新歌意念是男方在愛情中總會「特登」花心思做一些事去哄女方開心，他又分享了自己過去的經歷：「我以前會特登做啲嘢令女仔留意我，例如不斷喺佢班房經過。」

Anson Kong談到錄音時感受最深的是要自己唱完整首歌。（葉志明攝）

在2月29日同一天發布新歌的還有MIRROR隊友Jer（柳應廷）的《水刑物語》及Anson Lo（盧瀚霆）的《一所懸命》，AK認為有隊友在身邊力量更強大、也比較安心。談到彼此之間會否有比較，AK否定說：「我哋自己冇比較，比較從比賽到而家都係外面嘅人畀我哋，而今次我哋三個嘅歌曲風格都好唔同、各有特色，例如Anson Lo嗰隻就跳得好勁，香港好耐冇出現咁澎湃嘅跳舞歌；而Jer首歌就好表現到佢嘅聲線；我就特登揀咗隻同Anson Lo跳舞方法唔同，比較Chill啲嘅R&B歌曲。」AK擅長的跳舞並未在MV中展示，他說稍後時間就會發布舞蹈版的MV，生粉們可以期待一下。

由得知要Solo出歌，Anson Kong就勤於練習歌喉，亦上多了歌唱課，希望在唱功上有更多進步。（葉志明攝）

《特登》推出了MV及18分鐘的微電影，談到拍攝的難忘事，AK就說起本來打算前往台灣拍攝，後來因為疫情嚴峻而更改計劃：「要喺好緊迫的時間內改劇本！」AK又憶起拍攝當天尤其寒冷：「嗰日得8度，落雨場景就Book咗架水車噴水，幾套衫都濕晒，都要換返套濕嘅衫繼續拍，我由濕身開始打冷震，震到凌晨6點收工！仲有好肚餓，因為拍之前絕食。」

提到微電影中的愛情戲與女主角Kate有較親密的戲份，會否怕粉絲呷醋，AK說：「開頭導演係想更加親密嘅，我都有顧及粉絲嘅感受就提議唔使錫嘴，錫下額頭就算。我覺得都冇得避免，我明白粉絲會唔想睇到親熱鏡頭，但呢個係必經階段，我都慢慢由淺入深去訓練啲粉絲，畀少少佢哋睇住先，唔好咁大反應，可能遲啲有更高度數嘅。」

+ 5 + 4 + 3

繼姜濤、Ian（陳卓賢）之後，Anson Kong、Anson Lo、Jer亦同時推出Solo作品，即MIRROR已經有五位成員有個人作品，問到希望接下來由誰接棒，AK說：「我自己就私心想交棒畀Jeremy（李駿傑），因為Jeremy自己唱得好、跳舞能力都唔錯，所以佢好值得擁有出Solo嘅機會。」