【多圖】阮嘉敏挑戰「耳機線纏腰」　跟網民互動大方公開「秘密」

憑主持無綫節目《東張西望》而上位的阮嘉敏（Mandy）近年得到更多觀眾的注意，日前，她大玩近期流行的「耳機線纏腰」挑戰，玩法是用耳機線在腰間繞兩圈就為之成功，雖然聽上去很簡單，但實際上有一點贅肉也不能完成，藝人王卓淇和馬來西亞女神林明禎都挑戰成功。Mandy在IG貼上挑戰的照片，跟大家分享成功。

相信Mandy一定非常注重健康和勤做運動才可以保持Fit爆身形。（Instagram@mandyyuen）

Mandy把灰色tee綁高，展現成功繞了耳機線的小蠻腰。她留言寫道︰「耳機線繞腰剛剛好成功，哩（呢）個挑戰提醒我食少D麥當當，要keep住做個在狀態的女人。」曾跟她一同拍過《3日2夜》的藝人鄧以婷和另一位《東張》女神利穎怡都留言大讚她好瘦，Mandy就分別回覆︰「你都知我一時時，有時會有肚腩仔」和「同我瘋狂跑步」其他網民紛紛估她的腰圍，而Mandy都好大方回應，她指︰「屋企冇軟尺度唔到，可能我瘦左？平時我應該係23吋咁上下」至於體重，她就說︰「好耐冇磅，應該都係介乎喺98至103之間」，常說磅重是女人的秘密，Mandy這次大方地公開了她的「秘密」呢！

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