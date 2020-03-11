【三生三世枕上書】迪麗熱巴舞劍傷頸　死頂五個月：起床要靠別人

由迪麗熱巴、高偉光主演的內地古裝玄幻劇《三生三世枕上書》大受歡迎，播出個多月以來收視屢創佳績，劇集除了迎來高收視之外，網上平台總播放量亦突破60億人次點擊收看，成為網劇之冠。女主角迪麗熱巴最大話題就是她的百變造型，當中一套藍色大婚禮服，更被網友嘲似啤牌Queen的造型非常好笑。

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迪麗熱巴因為新劇而成為話題女王。（劇照）

在劇集中迪麗熱巴飾演的白鳳九與東華帝君（高偉光飾）愛得死去活來，他們雙雙要經歷三生三世的考驗才能有情人終成眷屬。而在最近播出的結局篇中，白鳳九終於帶東華帝君見家長，並在她的父母面前表明自己對白鳳九一見鍾情，皆因為東華帝君是天地共主，為人冷漠少說話，如此公開表白的情話出自他口中，當然令人感到意外。

經歷了三世長達二千年的虐戀之後，他們亦終於要走上婚姻生活。身為青丘接班人的白鳳九嫁作人妻是一件大事，堪比她的姑姑白淺（楊冪飾）當時嫁夜華（趙又廷飾）時隆重舉辦婚禮。在是次婚禮當中迪麗熱巴就穿上了一件藍色嫁衣，服飾花紋繁複，而且頭上戴著銀白色頭飾極其華麗，令到不少網友都大讚好喜歡這套造型，的確會令人看到心動。

迪麗熱巴被嘲笑似啤牌Q。（娛樂趣事君微博圖片）

白淺（楊冪飾）當時嫁夜華（趙又廷飾）時隆重舉辦婚禮。（《三生三世枕上書》微博圖片）

雖然迪麗熱巴穿上藍色禮服一刻是非常吸睛，可是則有網友就嘲笑她似啤牌Q的模樣。因為該套禮服的繁複花紋設計與啤牌Q的又紅又藍又綠等色的設計均非常相似，所以大家就表示迪麗熱巴根本就是天生的女王，紛紛在微博道：「好漂亮都無法表達了」﹑「愈看愈像」﹑「真的好像」等等，質疑該劇的造型師是不是從啤牌Q的身上得到靈感而設計該禮服。

迪麗熱巴本懷著愉快的心情嫁作人妻，可是因為東華帝君受到姬蘅（劉雨欣飾）的要挾，而錯過了是次婚禮。而之後白鳳九就為東華帝君生下了一子名為白滾滾，最後他在青丘與父親東華帝君相認，一家三口亦終於在一起令不少網友非常感動，可是唯一的遺憾就是白鳳九當時為了要打敗女魔頭而獻出自己的心頭血，最終令她一直處於昏睡狀態，這一幕令不少觀眾非常傷心。

雖然一家三口團聚，可是白鳳九仍處於昏睡狀態是劇中一個遺憾。（劇照）

另外，迪麗熱巴因為該劇而成為「話題女王」，獲多個內地品牌代言，名利雙收。其實在這一些背後她付出了不少，為了該劇她面對著各種受傷各種虐，更因為有一次拍攝打戲時而扭傷脖子，不過她仍然硬著頭皮工作：「太可怕了，這是人生第一次脖子受傷，就是起床要靠別人幫忙的那種。就是用劍的那些戲真得還挺難的，我希望我下次能夠選自由搏擊。」所以說她紅是有一定道理的。

劇集除了在內地播出之外，越南﹑泰國﹑韓國亦購買了該劇播映，而香港方面則由「黃Viu煲劇平台」播出，Viu的升級會員可以搶先緊貼最新集數，一般觀眾亦可以免費收看。

迪麗熱巴傷頸後，需要長時間配戴頸枕。（網上圖片）