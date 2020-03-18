【法證先鋒IV．劇透】陳煒險被殺害　新案竟然係泳裝女屍

《法證先鋒IV》第二十三集劇透。

上回講到，輝煌（譚俊彥飾）懷疑慧明（陳煒飾）曾在案發期間到過立維（鄭子誠飾）家，慧明因沒有不在場證據，無法洗脫嫌疑。同時綺寧（康華飾）竟主動向警方提供協助，聲稱知道立維家兇案發生經過。家希（李施嬅飾）察覺到綺寧供詞奇怪，高安（黃浩然飾）亦指出案發現場的指紋痕跡，以及立維家附近撿獲的針筒劑量皆有疑點，推斷兇案死者的死因另有內情…慧明偶遇立維的朋友睿廣，閒談後讓慧明再次勾起對立維的感情，內心沉痛悲傷。李秋（謝雪心飾）與院友們為淑娟（羅蘭飾）的生日籌謀，淑娟則滿心期待能與女兒及外孫一同慶祝生日，未料事與願違，見賢（海俊傑飾）略花心思，讓淑娟重現歡顏，李秋、家希亦高興。家希在見賢家中發現鯨魚燈，見賢以鯨魚為喻向家希表白…高安驗出立維家窗簾沾有威士忌煙味，懷疑與兇案有關。另一方面，慧明意外發現真兇可能在咫尺之間。

家希察覺到綺寧供詞奇怪。（《法證先鋒IV》截圖）

即重溫上集精彩內容：

+ 12 + 11 + 10

以下內容有劇透，逃生門在此：

【開心速遞】元祖級角色隨時回歸劇組 龍家將會有翻天覆地轉變？

【法證先鋒IV】只穿胸圍上陣搶鏡 趙璧渝曾窮到戶口100蚊都冇

慧明試圖獲取兇案證物，險遭殺身之禍，幸輝煌及時趕至，成功逮捕真兇。案件告一段落，慧明對此案所帶來的衝擊不無唏噓，輝煌勉勵慧明，慧明亦對輝煌的過去更為了解，二人建立了牢固的羈絆。家希、見賢發現李秋的記性日漸轉差，懷疑李秋患有認知障礙症，遂以身體檢查為名，帶李秋做相關檢查。李秋得悉真相後大發雷霆，家希、見賢大感無奈。高靖（朱晨麗飾）在商場目睹有人拐帶小孩，馬上情急制止，其後始知是誤會。剛來到的高安看在眼內，明白高靖與自己一樣，無法忘懷二十三年前失去重要親人的悲痛。家希、見賢接到淑娟通知，稱李秋不知所蹤，幸好虛驚一場，李秋亦接受自己患有認知障礙症。另外，郊外引水道發現一名身穿泳衣的女屍，死狀似在游泳，狀甚奇詭…

究竟咩事？（《法證先鋒IV》截圖）

即睇下集精彩內容：