【二月廿九】Zoom搞慶功與觀眾對話　導演羅嘉駿擬透露續集進度？

由羅嘉駿（Steve）監製兼執導，吳海昕、徐天佑、劉俊謙主演的ViuTV愛情穿越電視劇《二月廿九》於3月13日在一片熱烈的討論聲中落下帷幕，劇集在兩星期內極速播完，不少觀眾都覺得意猶未盡，紛紛在「連登」討論區開帖分析劇情，兼互相分享關於劇集的拍攝資訊，至今已達49個帖文，可見劇集深受觀眾喜愛。

《二月廿九》深受觀眾歡迎，劇集播畢兩星期餘溫仍在，網民熱烈討論關於劇集的話題。（劇集海報）

為了慶祝《二月廿九》的好成績，周四（26日）導演Steve在個人社交媒體宣布劇集將於周五（27日）晚上九點半舉行慶功，但由於疫情肆虐，慶功宴在短期內都未必可以舉行，所以決定先於Zoom舉行慶功宴，一眾台前幕後演員及工作人員均會出席，包括：Yeesa（吳海昕飾） 、會長（劉俊謙飾）、Ryan（徐天佑飾）、辰叔（張松枝飾）、巴西龜（岑珈其飾）、Fiona （李敏飾）、嘉嘉（張凱娸飾）、芷晴（麥可怡飾）、神聖幾何學會成員跳掣（蘇欣婷飾）、耶穌（梁天尺飾）、關羽（關永宇飾）、Alien（鄭文熙飾），以及「刀片王」（觀眾因對劇情走向不滿威脅寄刀片予導演而得到的稱號）導演羅嘉駿等，他們又誠邀觀眾開Cam參與，與劇組「面對面」深情對話。

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「神聖幾何學會」Facebook Page，據知會不定期舉辦活動及開Live！

http://www.facebook.com/sacred229

真係開續集？ Steve：而家開會都難！

記者就「《二月廿九》齊Zoom抗疫慶功宴」向「刀片王」Steve查詢，開了Facebook專頁會否有其他福利回饋觀眾，他說暫時未有資料；至於直播有什麼底線，他就只提出一個條件：「當然Call in觀眾嘅惡意言論我哋唔會接受，都要保障台前幕後同電視台。」談到導演與女主角Yeesa日前向網民收集意見，似是為番外篇或是續集搜集資料，Steve說：「番外或續集未有定案，而家開會都難，唔好話開戲；要傾下有無空間寫故仔先。」另外有網民有提過將劇集賣予Netflix，Steve則說因為劇集版權在ViuTV，所以自己沒有話語權。