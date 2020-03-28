【屍戰朝鮮2】喪屍特技化妝過程全公開　需時超過三小時超仔細

《屍戰朝鮮》（前譯：李屍朝鮮）第二季開播雖然已一段時間，可是依然佔據Netflix人氣榜的十名之內，可見劇集的高人氣及話題性。朱智勛、裴斗娜和柳承龍一眾主演演技出眾外，相信劇集中扮演喪屍群的演員，更是《屍戰朝鮮》最畫龍點睛的部份。

朱智勛曾在訪問上提及，喪屍演員開拍前要接受訓練外，又要提早幾小時準備特技化妝，比主演更辛苦。《屍戰朝鮮》不論一二季，喪屍造型都非常認真，相信不少劇迷都好奇演員們的「變屍之路」。近日官方就公開演員接受喪屍化妝的過程，雖然影片只有短短一分鐘，可是實際整個化妝時間足足需時三至四小時，其仔細程度令觀眾佩服。

想知道如果把一位少女化成喪屍嗎？（Netflix Korea截圖）

按圖逐睇「變屍之路」：

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演員為活演喪屍認真化妝，開拍前又經過專業訓練，因而獲得不少好評。可是仍有部份觀眾嫌演員不夠「喪屍」，例如過河時會稍微打開手平衡身體等，不如西方電影的喪屍一樣，即使跑到跌倒也不擔心。而且亦有觀眾反映覺得《屍戰朝鮮》的喪屍太過有秩序，比起一大群朝同一方向或目標追逐，喪屍應如其特性失去常性地亂跑。

除了一眾主演外，喪屍群絕對是《屍戰朝鮮》最畫龍點睛的部分！（劇照）