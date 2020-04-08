【星級日日瘦】傅穎三個月激減13磅　打造完美腹肌首先由飲食著手

減肥作為女人的終身事業，要擁有仙女一樣的完美身形，真的是一秒鐘都不能夠鬆懈。現年35歲的傅穎（Theresa）今日（8日）在社交網站大曬減肥成果，在三個月內成功減掉6KG（13.2磅），更練成明顯的六嚿腹肌，fit爆的健康身形大獲網民讚賞。

Theresa在Instagram分享一張於去年7月時去瑞士旅行時影的「發福」照片，雖然普通人一看不覺得特別肥，只能說是有少少肉地，不過Theresa卻笑言看不過眼：「當時也是因為看到自己這麼肥忍不住要拍下來，心想能養到自己這種身材的女演員心到底有多大才能做得到！」後來她於年初下定決心要「瘦成仙女一樣」，在健身教練的幫助下，167cm高的Theresa成功在三個月由52KG減至45.9KG，在照片中能見到，不單腰線變得更明顯之餘，更打造出令女生極之羨慕的腹肌！

Theresa成功在三個月內由52KG減至45.9KG。（Instagram：@theresafu.w）

Theresa瘦身後練成明顯的六嚿腹肌。（Instagram：@theresafu.w）

Theresa回覆《香港》01記者時透露，她一個星期上四堂Personal Trainer課程，每堂一小時入面都會跟着教練的指示訓練，而剛開始都是以減脂為主。完成健身訓練之後，Theresa笑言在家就會完全休息或做其他事情，大部份時間都坐着，例如看書、看戲、做功課，最多都只會拉拉筋。

Theresa一個星期上四堂Personal Trainer課程，每堂一小時入面都會跟着教練的指示訓練，而剛開始都是以減脂為主。（Instagram：@theresafu.w）

Theresa表示減肥最重要的就是控制飲食，尤其是自己平時食得太全面，開始健身後一記錄之下才發現自己每日竟然攝取超過3000卡路里，遠超於自己約1200卡路里的基礎代謝：「我最少一日三餐，有時候四到五餐，而且每一餐都吃得非常飽，我並不像其他女演員會節食，炒飯、意粉、紅燒肉、雪糕、蛋糕和朱古力等一樣不少。」 不過現時她都有乖乖食得更健康，按照健身教練的要求自己配搭三餐：「教練本身畀咗一個減肥餐單我，我跟過一個星期有多，但係不太好吃很難堅持，後來我根據佢嘅要求自己配搭三餐來吃，早餐通常是麥皮、雞蛋、或自己配搭的green smoothie（蔬果奶昔）加Granola（穀麥棒）和水果；午餐和晚餐都是高蛋白質的魚、肉、蝦仁和蔬菜；另外會食維他命、瑪卡、姜黃粉、蛋白粉和堅果。」

Theresa現時食得更健康。（Instagram：@theresafu.w）

Theresa不時都會在社交網站分享減肥餐單，多是烚蝦仁或烚菜等，面對淡而無味的食物，她會加入秘密武器－－是拉差辣椒醬！加少少就能食得又健康又開心！另外，她亦補充，green smoothie都是一些纖維和一些「好脂肪」的配搭，例如牛油果、菠菜、羽衣甘藍、香蕉、hazelnut butter和杏仁奶等等。

是拉差辣椒醬是令淡而無味的食物畫龍點睛的秘密武器！（Instagram：@theresafu.w）

Theresa笑言自己喜歡食甜品，減肥過程中最難戒的就是朱古力：「朱古力每天都會吃一些，但後來我用蛋白棒來代替，而且我每一樣食物的份量都有精確計算過，所以就算吃蛋糕我都會計算它有多少gram，只要是在合理範圍內，一點點甜食都不是問題！」現時疫情嚴峻，外出健身亦變得更困難，不過Theresa則認為留在家中反而變得更健康：「雖然阻礙了我去健身房，但在家弄東西吃卻能幫助減肥，因為外面用的油鹽醬醋份量你無法控制，大家應該也有聽過『減肥靠7分吃、3分練』吧！」

Theresa笑言自己喜歡食甜品，不過只要是在合理範圍內，一點點甜食都不是問題！（Instagram：@theresafu.w）

在這三個月的減肥過程中，Theresa表示最難捱的就是剛剛開始的時候，所以建議大家實行減肥前一個星期先調節飲食：「如果一開始就節食加運動，你會覺得難捱，但當你嘅胃口調整好後再去做運動，心情會舒服好多！」（現時的成果是你有史以來最滿意的身形嗎？）「不算！2014年的時候我曾經更瘦，腹肌比現在更明顯，但現在的新陳代謝一定沒有當時好，所以不能比較！現在其實也只是在過程中，但還沒有到我最理想的狀態，因為我希望可以增加肌肉。」

Theresa笑言自己最滿意的時期是2014年的時候，當時更瘦，而且腹肌亦比現在更明顯。（VCG）

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