【矚目配角】微時見證梅艷芳有情義　呂珊：佢好值得有咁嘅名與利

《矚目配角》這次要訪問呂珊，似乎有點不太適當，事關珊姐雖然在TVB劇集中的確是以配角身分出場，但一踏上舞台她便是一位主角，歌唱事業才是她的最大夢想。 珊姐十九歲便在酒廊唱歌，這是她實踐夢想的第一步，不過第一次參加新秀就被無情叮出局，更指「佢叫我返去瞓陣先」，曾經令她相當沮喪，亦因此認識了風華絕代的梅姐梅艷芳。

呂珊在電視劇多數飾演配角，但踏上舞台便是絕對的主角。（梁碧玲攝）

呂珊年少時於荔園演出，雖然仍屬青少年階段，但已覺得自己跟同齡的人夾不來，認為自己已經進入大人的世界，除了跟她同場的梅姐，兩人作為同事找到一份惺惺相惜的感覺，珊姐說：「兒時我哋喺遊樂場成日都傾偈，嗰時我都覺我同梅姐都幾啱傾，因為我哋好細個出嚟社會做嘢，好似懶型咁，會比較成熟，因為我哋身邊嘅朋友都唔係小朋友，即係冇話細路仔群埋一堆玩呀咁，我哋返工見到，行埋傾偈嘅時候都係講工作。」

年紀輕輕便見識不少人面百態，呂珊童年其實甚少童真。（梁碧玲攝）

無論是登台的服裝，歌唱得如何，呂珊和梅姐圍繞公事上的話題基本是無所不談，雖然不是日日見面，但卻產生了一份真誠的友誼，珊姐記起一次梅姐叫她參加新秀：「最接近佢參加比賽嗰陣時，佢都有遞過表格畀我，我記得係臨到幾日前，已經截止，佢又再提我一次，『喂！一齊參加』，我話我唔得啦。嗰時我係咁唱，職業得好犀利，咁我就唔係幾好意思去參加，我係覺得你係一個差唔多全職嘅歌手，點會參加比賽。我仲記得（截止）最後一晚，仲有最後一次入閘之前提點，佢就喺我哋宵夜時講多次，我都話唔好啦，祝你好運啦！」就是這樣，當年第一屆新秀歌唱比賽沒有呂珊的身影，但梅姐卻踏上了頒獎台，摘下冠軍，開始一條非凡之路。

當年梅姐憑《風的季節》奪得第一屆新秀歌唱比賽冠軍。（影片截圖）

【矚目配角】馮素波讚古天樂成名後不忘本：佢照顧同行每一個人

【矚目配角】羅樂林同太太分房九年不離婚：有啲嘢已經各走極端

照道理，呂珊和梅艷芳同屬歌唱界，參加比賽當然想自己贏，愈少對手愈好，從珊姐口中看出，梅姐兩次希望她參加比賽，證明梅姐是看好她的，參加比賽當然希望對手愈少愈好、愈弱愈好，但梅姐就是有這一種器量，有情有義的性格從這些細微位一覽無遺，所以珊姐指當年得知她得獎後：「我戥佢好開心呀，因為佢真係係好值得有咁嘅名與利，因為佢喺個台真係好有風範，我哋其實係細路仔嗰時一齊唱歌，後尾到大個咗，即係喺參加比賽之前嗰幾年，嗰段日子就好少見，因為大家唱嘅地方已經唔同。」

珊姐明言，自己是一個會報仇的人，所以她不會記仇。（梁碧玲攝）

地方不同，因為梅姐已經上了主流歌壇，而珊姐依然是酒廊歌手，這裡沒有高低之分，純粹個人意願。珊姐雖然沒有參加第一屆新秀，但事隔幾年，她突然又跑去參加，原因也是半推半就，她說：「我（當初）覺得對人哋好似唔係咁公平，即係我哋已經太熟悉個舞台，一揸支咪唱等於人哋揸筷子食飯，咁鬼習慣唔係幾好。又有一次，另外有個朋友提返我，嗰時都仲有機會參加，即係已經隔咗成年，又到下一屆啦喎，係啲人側邊太多人講，講到好似幾好玩， 如果唔介意半職業都得，咁我係全職應該都唔係好覺掛，咁咪試下囉，因為嗰時冇寫明全職歌手唔得，我真係走咗去參加。我走咗去參加，我仲記者喺利舞台面試，但係好幸運地，我唱咗一段就被叮咗啦。」

呂珊雖然已經53歲，但依然keep得好好，仲同唔少圈中前輩後輩都好老友。（IG@呂珊）

即睇更多呂珊靚相：

+ 7 + 6 + 5

每人參加比賽都想贏，但落敗，而且以一個不太好的方式落敗，相信每人都會覺得沮喪，「（叮嗰刻）停咗幾秒，諗緊點解會叮，都未唱完？喔，唔好意思 ，落選咗，你都知道叮做咩啦，都唔畀你唱落去，佢叫我返去瞓陣先。」遺憾當然有，珊姐直言當年仍然後生，一定有不甘心的想法，認為自己沒有走音，也唱得不錯，究竟叮走的原因是甚麼呢？「到依家你問我，我（覺得）可能真係關職業事啦，（仲有條刺？）唔會，有條刺咪即係記仇囉，我會報仇呀如果記仇，哈哈！冇呀冇呀。」雖然落選，但兜兜轉轉呂珊也被唱片公司看中，自此開始她的流行歌唱事業。