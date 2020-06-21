2020染髮趨勢｜跟楊丞琳韓素希染焦糖橙啡色頭髮　顯白易襯又減齡

這次介紹的焦糖橘棕，剛剛好的暖色調，不僅能散發溫暖柔和的氣質，同時能讓膚色提亮好幾階，還有減齡效果。Vogue整理出許多範例，下次直接拿著照片到髮廊給設計師參考吧！

如果嫌染一般的棕色太普通，染太亮的髮色又必須搭配妝容，不妨試試近期相當火紅的焦糖橘棕髮色，在陽光下看是明亮的焦糖橘，室內燈光下又是比較低調的焦糖棕，輕鬆帶出活潑的氛圍。

超火熱的韓劇《夫婦的世界》裡面公認最美小三韓素希就是一頭焦糖橘棕的大波浪長捲髮，在太陽下看充滿活力元氣感，膚色更是襯托的白皙又通透。

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台灣代表則是楊丞琳，她在臉書分享自己在髮廊坐了七個小時，才染出這樣美的色調，呼應夏天，搭亮色服裝或輕盈的妝感都很Match，同時還有減齡效果，網友紛紛留言好美想跟上。

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曾之喬和隋棠也曾染過這款氣質又顯白的髮色，即便是日常淡妝，靠著這款髮色也能讓肌膚感覺明亮通透。

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除了韓素希，韓國女星也有不少人換上焦糖橘棕髮色，包含前少女時代成員Jessica，隊長太妍和演員李聖經。這款髮色幾乎適合所有年齡、所有臉型，想要散發溫和柔軟、自帶仙氣的氣質非它莫屬。

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另外，淺焦糖橘色無論是長髮短髮、直髮捲髮都非常適合。如果幸運擁有一雙巧手，以此髮色為基礎編髮也能使髮型更有線條明亮感。

韓國美妝大神PONY、仿妝天后Risabae也都曾染過這款髮色，說明這款髮色在妝容搭配上也是非常百搭。

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除了台灣跟韓國，日本也有不少女孩指定這樣的髮色。相比韓國呈現出的溫暖柔和感，日本則著重在線條髮束感，顯得更加輕盈俐落。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2020髮型趨勢】韓素希、楊丞琳、潔西卡等人氣女星都在染！溫暖又顯白＃焦糖橘棕髮色這季超推薦】