Keira Knightley再展超強絕技　不顧形象彈牙演奏The Beatles名作

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）在全球爆發，不少藝人都挺身而出，積極籌款。早前英國女星Keira Knightley在世界衛生日#HopeFromHome的直播活動中，表演用牙彈奏The Beatles的經典作《Yesterday》，超強絕技震驚網民！

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Keira Knightley在2013年與搖滾樂團Klaxons主唱James Righton結婚後逐步減產。（Getty Images）

Keira氣質清新古典，更有「英倫玫瑰」之稱。（IG@keiraknightleyofficialpage）

Keira近期在家中自我隔離，她在直播中展現自己的絕技，透過用手指敲擊牙齒來演奏出音樂。沒想到Keira不需要任何樂器，就可以彈奏出《Yesterday》，相當神奇！不少網民對她的這項隱藏技能表示驚訝，竟然可以將自己的牙齒當作樂器，演奏出歌曲！

Keira在直播中展現自己的絕技，透過用手指敲擊牙齒來演奏出音樂，相當神奇！（影片截圖）

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其實Keira曾在節目《The Graham Nordon Show》及《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》中展示自己的特殊技能，當她被問道自己在派對上會表演什麼特技時，Keira表示可以用牙齒演奏。之後她即場翹起腳，彈出歌曲《Raindrops Keep Falling On My Head》！對於這項技能，Keira表示自己是在七、八歲時，見到學校有一位男生在電視節目的才藝表演中展示這項技能，覺得好型，所以也學會了。雖然Keira指她學校中好多人都學識這項技能，但相信一班影迷對女神的隱藏天賦都覺得好神奇！

Keira曾在節目《The Graham Nordon Show》中用牙彈出歌曲《Raindrops Keep Falling On My Head》。（YouTube影片截圖）

女神竟然有隱藏天賦！（YouTube影片截圖）