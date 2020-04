Keira Knightley再展超強絕技　不顧形象彈牙演奏The Beatles名作

新冠肺炎(新型冠狀病毒、COVID-19)在全球爆發,不少藝人都挺身而出,積極籌款。早前英國女星Keira Knightley在世界衛生日#HopeFromHome的直播活動中,表演用牙彈奏The Beatles的經典作《Yesterday》,超強絕技震驚網民!

Keira Knightley在2013年與搖滾樂團Klaxons主唱James Righton結婚後逐步減產。(Getty Images)

Keira氣質清新古典,更有「英倫玫瑰」之稱。(IG@keiraknightleyofficialpage)

Keira近期在家中自我隔離,她在直播中展現自己的絕技,透過用手指敲擊牙齒來演奏出音樂。沒想到Keira不需要任何樂器,就可以彈奏出《Yesterday》,相當神奇!不少網民對她的這項隱藏技能表示驚訝,竟然可以將自己的牙齒當作樂器,演奏出歌曲!

Keira在直播中展現自己的絕技,透過用手指敲擊牙齒來演奏出音樂,相當神奇!(影片截圖)

其實Keira曾在節目《The Graham Nordon Show》及《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》中展示自己的特殊技能,當她被問道自己在派對上會表演什麼特技時,Keira表示可以用牙齒演奏。之後她即場翹起腳,彈出歌曲《Raindrops Keep Falling On My Head》!對於這項技能,Keira表示自己是在七、八歲時,見到學校有一位男生在電視節目的才藝表演中展示這項技能,覺得好型,所以也學會了。雖然Keira指她學校中好多人都學識這項技能,但相信一班影迷對女神的隱藏天賦都覺得好神奇!

Keira曾在節目《The Graham Nordon Show》中用牙彈出歌曲《Raindrops Keep Falling On My Head》。(YouTube影片截圖)

女神竟然有隱藏天賦!(YouTube影片截圖)