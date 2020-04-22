【點相III】張文采驚喜現身ViuTV　卻被網民指有「幸福肥」？

ViuTV熱播中的節目《點相III先機算》由皓云師傅、小占、利君牙及李蔓瑩（Renee）擔任主持，請來一眾模特兒和ViuTV藝人則會擔任現場觀眾，最新一集有特別嘉賓前無綫新聞主播張文采（Wendy）上節目被「點相」，看看她的運勢如何。一向深受網民喜愛的Wendy，再現幕前，雖然不是報新聞，但也令觀眾大感驚喜！不過，有網民就指她似乎發福了一點，莫非是婚後生活美滿有「幸福肥」？

Wendy於上年年底離開TVB。（無綫新聞截圖）

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

樣子標緻的Wendy向來有「新聞之花」的稱號，不過自她去年離開無綫新聞部後，就較少看到她在幕前出現。現時她主要是做司儀等工作，也有在大學教書，非常叻女。Wendy其中一樣為人知可能是跟前無綫電視藝員羅鈞滿的一段情，不過二人拍拖4年後分手。而Wendy在2018年跟任職消防員的老公結婚，不知是否生活幸福，有網民指Wendy比起以往的窈窕，在節目內顯得有點豐滿，在她的IG留言︰「你肥了一點」，不過就依然吸引。

Wendy的確比起以往好似圓潤了一點。（電視截圖）

+ 13 + 12 + 11

Wendy在節目透露除了現時的工作外，有意自立門戶做生意，開公關公司或開咖啡室。她在徇眾要求下，有即時示範報一小段新聞，令觀眾特別有親切感！

點擊下圖睇更多Wendy嘅靚相︰

+ 20 + 19 + 18

同場加映︰落選港姐廖倬竩變明珠台主播突圍 曬流利英語網民勁讚

落選港姐廖倬竩變明珠台主播突圍 曬流利英語網民勁讚