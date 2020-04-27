真實版《夫妻的世界》大婆出招後續　出軌丈夫降職被踢出合夥人　

韓劇《夫妻的世界》由金喜愛及朴海俊主演，講述丈夫出軌，大婆出招報復，令劇迷深有共鳴。不過現實往往比起戲劇更加匪夷所思，皆因淘寶天貓事業群總裁蔣凡的太太，鬧爆疑似小三的網紅張大奕，而事情最新發展是蔣凡受到懲罰，被阿里巴巴踢出合夥人及降職，消息一出即成為內地微博熱搜第一，蔣凡今次事件真的不折不扣是色字頭上一把刀。

蔣凡太太網上鬧爆疑似小三張大奕，現時丈夫首先受罰。（花花董花花微博）

蔣凡出軌事件，被網民譽為真實版的《夫妻的世界》，早前蔣凡太太以微博帳號「花花董花花」，力數疑似小三的網紅張大奕，「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」，事件一度成為熱搜，驚動了阿里巴巴一方，更對蔣凡作出懲處。

內地第一網紅張大奕，舉手投足也充滿誘惑。（張大奕微博）

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，蔣凡需要接受懲罰，包括被取消合夥人身份、記過、降職為副總裁，並且取消上年度的獎金。（百度百科）

張大奕在內地有第一網紅之稱，粉絲逾900萬人，除了是如涵電商的大股東，在淘寶及天貓也有店舖，而80後的蔣凡，是淘寶及天貓的總裁，去年底再分管阿里巴巴事業群，被稱為阿里巴巴「最年輕的合夥人」，更被指是阿里巴巴總裁的熱門人選。但隨著桃色糾紛，雖然經調查後，指蔣凡跟張大奕未有利益輸送，但因個人家庭問題，引發出的輿論危機，蔣凡需要接受懲罰，包括被取消合夥人身份、記過、降職為副總裁，並且取消上年度的獎金。蔣凡太太出招，給了丈夫一次沉重教訓，至於張大奕的未來動向，就要拭目以待。