羅志祥12年前《娛樂百分百》初見蝴蝶即追求　愷樂純真對答惹同情

羅志祥（小豬）與周揚青相戀九年，愛得愈深刻，隨之而來的傷痛也愈大，周揚青日前發布千字分手文，對這個「前男友」作出種種控訴，更直指小豬與旗下唯一女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）有不倫關係，及後更標註愷樂叫她去驗性病，引發軒然大波！愷樂後來向周揚青道歉：「誠心向周揚青小姐說聲對不起。」默認介入二人的戀情。網民近來找出2008年愷樂初次上《娛樂百分百》，也即是第一次與小豬見面的片段，對12年後變得物是人非感到不勝唏噓。

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愷樂曾經是兒童台主持，形象清純可愛，在熒幕前更總是滿臉笑容，深得觀眾喜愛。愷樂甫登場就表達了對小豬的喜愛：「歌唱對我來說一直都不是很拿手，我剛剛打了一記強心針，因為我看到小豬哥本人，覺得好興奮！」而如今重看愷樂演唱《那些花兒》，細讀歌詞有另一番感受：「我曾以為我會永遠守在他身旁」、「那些心情在歲月中已經難辨真假」。

主持小鬼（黃鴻升）設定了一個情景題，假如愷樂在街上看到男朋友（由小豬飾演）拖着另一個女生，她會怎樣處理，她認真說：「我會生氣！」節目中又設加分環節，考驗愷樂的臨場反應，小鬼問：「你可以當我女朋友嗎？」愷樂秒回：「不行。因為我太多人追了，你要排隊！」當換了男主角，羅志祥說：「我要追妳！」愷樂立刻不假思索甜笑回應：「好！」表達了對小豬的一片丹心。

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網民在翻看片段後感受良多，紛紛留言抒發感受，亦有人為愷樂浪費青春感到不值：「小豬那一句我要追你，愷樂沒有一秒思考，就馬上回了好，當初多麼單純的喜歡，如今怎麼會如此不堪」、「好可憐喔被小豬帶壞，青春也被消耗殆盡」、「蝴蝶當初帶著單純的心唱着這首歌，沒有過多的技巧、甜甜的聲音，對比現在她遇到的不堪，讓人聽得有點想落淚」、「人生如若初見。 明明姻缘就在身邊。小豬非要兜出去找。然後又落到今天這個地步」。