【十八年後的終極告白】劇情劇透　黃智雯揾到譚俊彥殺人証據！

譚俊彥將會超級魔化.....《十八年後的終極告白》截圖

《十八年後的終極告白》劇情來到最後四集，相信觀眾都知道還有一個終極兇手未出現，林朗生Sam(譚俊彥飾)會否最後認罪?阿一(陳山聰飾)、肥仔富(何遠東飾)、吹水(林師傑飾)，蛋撻(司徒暉飾)究竟那個會再被殺呢?(正常來說一定再有人死，唔係點捱四集呀,係咪先?)先重温一下第16集劇情......

阿瑾(黃智雯飾)終於愛上阿Sam(譚俊彥飾) 《十八年後的終極告白，截圖)

第16集阿Sam搭上阿瑾



《十八年後的終極告白》第16集劇情可說是譚俊彥個人表演，整集主綫都圍繞著林朗生阿sam(譚俊彥飾)受到良心責備，自己錯手殺死阮太(江欣燕飾)，原來自己有機會令她不用死，之後再找阿一(陳山聰飾)訴苦，少少誠實豆沙包啦，但譚俊彥呢場戲嗰種崩潰演得唔錯，口水鼻涕飛哂出嚟，表情又夠痛苦，年尾提名視帝預告片，應該係呢段，不過阿Sam呢場大爆發，咁即係阿一就知道阿Sam錯手殺咗阮太，隨時之後威脅阿Sam，而阿Sam就真係好似好後悔殺咗阮太，佢就收埋自己再諗住輕生，點知阿瑾(黃智雯飾)就上咗阿Sam屋企，就同阿Sam講唔好揼低佢，然後唔好唔聽佢電話，跟住Kiss，阿Sam阿瑾正式拍拖........

點擊重温第16集精彩場面

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阿瑾(黃智雯飾)同阿Sam(譚俊彥飾)打得火熱。《十八年後的終極告白》截圖

阿Sam有陰謀 肥仔富被friend zone



《十八年後的終極告白》來到最後一週，劇情更加白熱化，黑化了的林朗生(譚俊彥飾)傳聞將會大開殺戒，第17集沈敬一(陳山聰飾)可能再做替死鬼，

阮進(林嘉華飾)喪妻後人生再無寄託，唯有繼續追查十八年前殺死啟思(林啟文飾)的真兇，卻因而發現朗生(譚俊彥飾)對十八年前的往事處處隱瞞⋯⋯鏡叔(鄭恕峰飾)受友齊唆罷利用空殼公司上市謀利並找來敬一當替死鬼，敬一(陳山聰飾)因為道義不能違抗鏡叔(鄭恕峰飾)，騎虎難下⋯⋯潔貞(楊卓娜飾)發現家富似對自己有意，歉疚造成誤會，向家富(何遠東飾)表明只當他是亡夫的朋友，家富失戀眼淚心內流⋯⋯警方把淑嫻(江欣燕飾)的遺物交予麗瑾(黃智雯飾)，朗生(譚俊彥飾)卻發現自己的物件竟包含其中，遂千方百計想取回……

率先睇第１７集劇情。。。。