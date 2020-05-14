【動物之森】楊丞琳玩《動森》做足功課　一個原因玩到標冷汗

近來任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森、動森）在全球引起話題，不少藝人也跟上這波熱潮瘋玩，其中台灣女星楊丞琳更是犧牲睡眠，儘管睏到眼睛都快張不開，她仍專注於自製「狼蛛島」，玩到凌晨快3點才捨得關機，一番心得勾起不少玩家共鳴，在網路上掀起一陣熱議。

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楊丞琳13日一連PO出5張玩《動森》時的螢幕截圖，雖然照片看似相同，但其實是完全不一樣的時間所拍：「這一刻真的需要紀錄一下。」原來，她發文前一晚忙著自製狼蛛島，想趁著NPC蟲子商人「龍克斯」來訪時大賺一筆：「平時一隻8千鈴錢，他出現昆蟲類就可高價賣出，我能不拼一下嗎？雖然現在大頭菜就足以讓我致富，不過能夠捕獲狼蛛，也是一大成就。」

楊丞琳一連PO出5張玩《動森》時的螢幕截圖。（IG@rainie77）

為了能夠順利狼蛛，楊丞琳事前還做足功課，從YouTuber魏巍分享的影片中吸取經驗，雖然最後因為花了許多時間自製狼蛛島，導致沒有抓滿到整個口袋的數量，但她依舊滿足：「昨天抓到第五隻時，已是凌晨快三點，睏得眼睛都張不開了，反正能抓住它我已滿足，而且我也不是拿它做賺錢主力，因此就沒繼續抓下去。」

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過程中，楊丞琳一度因為要抓狼蛛，壓力大到手心發汗，玩到一半忍不住自問：「有必要搞得自己壓力那麼大嗎？」但她下秒立刻笑說：「但我就是想要成就解鎖咩，哈哈哈。」雖然她表示，這篇PO文單純只是想分享遊戲心得，心想應該會有很多人看不懂，但短短不到一天時間，仍累積近千則留言，超過3.5萬人按讚，勾起不少玩家共鳴、引發熱議。

楊丞琳不時分享她在《動森》的成果。（Facebook@楊丞琳 Rainie Yang）

事實上，除了楊丞琳之外，不少藝人都在瘋玩《動森》，包括在遊戲中舉辦虛擬簽唱會的偉晉，以及30年以來首度打電動的Sandy（吳姍儒），就連知名韓女團BLACKPINK也陷入這波遊戲熱潮，顯見影響力相當大。

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