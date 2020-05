驚傳G.E.M.鄧紫棋秘婚　富三代男友Mark背景顯赫曾跟JW拍拖引熱議

現年28歲的鄧紫棋(G.E.M.)突然被指與富三代造型師魏俊杰(Mark)秘婚,於今年1月25日(大年初一)在泰國舉行一場小型婚禮。雖然G.E.M.的好姊妹李藴和何超蓮都指她沒有秘婚,實屬流料,不過自2017年G.E.M.和Mark被傳媒影到在東京街頭十指緊扣行街後,被傳拍拖,Mark的身分背景就引起熱議。

2018年,G.E.M.曬合照公開戀情。(鄧紫棋IG)

2018年11月,Mark生日時,G.E.M.在IG上載一張合照,還寫上「Thanks for always having my back」,閃盲網民,戀情開始浮面。其實Mark是女方的造型師,而本人亦是一位富三代,他的身世和前女友卻也讓人驚訝。Mark曾跟G.E.M.的好姊妹王灝兒(JW)拍拖。有傳JW與Mark分手的原因是因為Mark經常夜蒲識女仔,令JW覺得沒安全感,離離合合多次,最終分手,分手之後Mark轉貼《美女與野獸》的圖片,圖中有一段英文:「《美女與野獸》教了我們一件事,就是樣兒不重要,最重要你是有錢人!」似乎在暗示JW因貪錢而移情別戀,其後JW亦回應道:「我真係唔想再講喇,總之識我嘅人都知我係點!」

Mark和JW有過一段情。(網上圖片)

Mark的家族在香港有名氣,他的外公王國旌更是香港著名的富豪,曾與大美人關之琳有過一段只有9個月的婚姻。據知,當年兩人閃婚時,關父強烈反對,但最終關之琳還是選擇嫁給了Mark的外公,可惜最後也離婚收場。Mark的媽媽和四洲集團太子女戴凱欣是好友,合資開餐廳,而妹妹魏韵芝(Joyce)是無線藝人,兼是節目《3日2夜》新任女神,一家人看來也很不簡單。

2019年,G.E.M.跟單方面發聲明和所屬的舊經理人公司蜂鳥音樂終止合約,結束11年的合作關係時,曾引起諸多糾紛,例如蜂鳥音樂與G.E.M.相繼入稟高等法院起訴對方,以及「鄧紫棋」這個名字未來可否繼續使用等問題。有指當時G.E.M.背後有Mark做軍師。