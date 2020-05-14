驚傳G.E.M.鄧紫棋秘婚　富三代男友Mark背景顯赫曾跟JW拍拖引熱議

現年28歲的鄧紫棋（G.E.M.）突然被指與富三代造型師魏俊杰（Mark）秘婚，於今年1月25日（大年初一）在泰國舉行一場小型婚禮。雖然G.E.M.的好姊妹李藴和何超蓮都指她沒有秘婚，實屬流料，不過自2017年G.E.M.和Mark被傳媒影到在東京街頭十指緊扣行街後，被傳拍拖，Mark的身分背景就引起熱議。

2018年，G.E.M.曬合照公開戀情。（鄧紫棋IG）

2018年11月，Mark生日時，G.E.M.在IG上載一張合照，還寫上「Thanks for always having my back」，閃盲網民，戀情開始浮面。其實Mark是女方的造型師，而本人亦是一位富三代，他的身世和前女友卻也讓人驚訝。Mark曾跟G.E.M.的好姊妹王灝兒（JW）拍拖。有傳JW與Mark分手的原因是因為Mark經常夜蒲識女仔，令JW覺得沒安全感，離離合合多次，最終分手，分手之後Mark轉貼《美女與野獸》的圖片，圖中有一段英文：「《美女與野獸》教了我們一件事，就是樣兒不重要，最重要你是有錢人！」似乎在暗示JW因貪錢而移情別戀，其後JW亦回應道：「我真係唔想再講喇，總之識我嘅人都知我係點！」

Mark和JW有過一段情。（網上圖片）

Mark的家族在香港有名氣，他的外公王國旌更是香港著名的富豪，曾與大美人關之琳有過一段只有9個月的婚姻。據知，當年兩人閃婚時，關父強烈反對，但最終關之琳還是選擇嫁給了Mark的外公，可惜最後也離婚收場。Mark的媽媽和四洲集團太子女戴凱欣是好友，合資開餐廳，而妹妹魏韵芝（Joyce）是無線藝人，兼是節目《3日2夜》新任女神，一家人看來也很不簡單。

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2019年，G.E.M.跟單方面發聲明和所屬的舊經理人公司蜂鳥音樂終止合約，結束11年的合作關係時，曾引起諸多糾紛，例如蜂鳥音樂與G.E.M.相繼入稟高等法院起訴對方，以及「鄧紫棋」這個名字未來可否繼續使用等問題。有指當時G.E.M.背後有Mark做軍師。