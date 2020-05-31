【青春有你2】決賽屢爆醜聞惹爭議　唱歌難聽出道名單仲疑似造假

內地選秀節目《青春有你》第二季昨晚（30日）舉行決賽引起連番爭議，其中一首歌曲《獵》的表演被網民批評嚴重走音質疑練習生實力之外，最後入選女團「THE9」的9人名單亦被爆疑似造假。

女團「THE9」的九名成員公開。（微博：@愛奇藝）

現年23歲的劉雨昕以1735萬多票奪得第一名兼C位，大幅拋離第二名的虞書欣多達440萬票。第三名至第九名順次序為許佳琪、喻言、謝可寅、安崎、趙小棠、孔雪兒和陸柯燃，將組成女團「THE9」。

劉雨昕以1735萬多票奪得第一名兼C位。（微博：@青春有你）

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《青春有你2》的決賽以直播形式進行，於晚上8時至9時半之間共有一個半小時開放讓觀眾投票，說料於開放投票後僅僅11分鐘後竟然有贊助商在微博發文恭喜劉雨昕奪得第一名，引起內定名單的爭議。

贊助商於投票未結束前發文恭喜劉雨昕奪得第一名，引起內定名單的爭議。（微博圖片）

另外，未正式公布排名之前，許佳琪、虞書欣、趙小棠、金子涵、安崎、戴燕妮、劉令姿、孫芮、徐紫茵和陸柯燃帶來的舞台《獵》雖然在直播中看起來帥氣又有型，但現場表演原來是「車禍現場」！微博瘋傳《獵》未經後製的錄音檔案，10位練習生充滿瑕疵的現場歌唱實力表露無遺，被網民一面倒批評實在太難聽，然而這組表演的十名練習生中，卻有五名順利出道，因此女團THE9未正式出道，實力已備受網民質疑。

許佳琪領軍所帶來的《獵》舞台被網民形容是「車禍現場」。（《青春有你2》影片截圖）

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