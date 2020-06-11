數據分析2020上半年內地網劇女神　《陳芊芊》趙露思僅排第三？

近幾年追劇平台如雨後春筍般冒出，想得到的應有盡有，而大陸互聯網規模廣大，也有騰訊視頻、優酷、芒果TV等，還發展出「網路劇」在這些平台上播放，讓觀眾選擇好戲看都看不完～

2020年剛過一半，大陸網劇已經破百部，不少女神迪麗熱巴、歐陽娜娜、林允也加入網劇戰場，也有許多新生代女神是香港人比較不熟悉的面孔，今年紛紛拍出口碑、人氣、流量都超高的夯劇啊！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2020年大陸網路劇、30歲以下的女神，她們個個都是「寶藏女孩」的人選，未來發展超讓人期待啊！

No.28 刑菲《忘記你，記得愛情》

刑菲可說是網路劇常客，自出道以來除了一部電視劇外，其他全是網劇，從《惡魔少爺別吻我》的安初夏、《致我們暖暖的小時光》的司徒末到今年這部《忘記你，記得愛情》，翻拍《王子變青蛙》窮女孩偶遇失憶霸道總裁的浪漫故事。

刑菲重新詮釋陳喬恩小機靈、貪財的形象，15年過去，有笑有淚的甜寵劇依舊話題十足！

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No.25 梁潔《你是我的命中注定》

外型有點小無辜氣息的梁潔，是中央戲劇學院本科出身，最被香港、台灣觀眾認識的她，想來就是《雙世寵妃》中一人飾演3角的女主角曲小檀，古裝穿越甜寵劇，梁潔明亮雙眼、清新形象，穿起古裝更顯俏皮，首播播放量就突破億次，人氣甚高。

2020年她更和3度合作的男星刑昭林同演《你是我的命中注定》，這對話題CP化學效應滿滿，翻拍超高收視率台偶《命中注定我愛你》，兩人的默契合作勢必再創高流量，讓劇迷相當期待啊～

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No.21 張予曦《韞色過濃》

高挺的鼻樑、深邃的眼窩和巴掌大鵝蛋臉，長相如洋娃娃般標緻的張予曦，擁有一副標準女主角的臉蛋，她也不愧對好外型，走秀拍照時尚感強，演起戲來也可兇悍、可甜美撒嬌，現代古裝都很靈巧。

美貌破表的她是網劇常客之一，從《親愛的，公主病》、《無法擁抱的你》到霸氣追愛女主《韞色過濃》，每年都有作品產出，這次飾演女追男的女明星蘇矜北讓她亮眼的特色開始被大眾注意到，未來人氣看漲啊！

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No.15 李凱馨《暖暖，請多指教》、《山寨小萌主》

年僅20歲的李凱馨因為參演知名大導許鞍華導演的微電影而踏上演藝圈，短短1分多鐘就受到關注，隨即被選演《海上牧雲記》其中一角，同劇大咖輩出如張鈞甯、竇驍、萬茜等人，演技逐漸被磨練出特色。

2020年以網路電影《倩女幽魂：人間情》首發，隨即又上檔網劇《暖暖，請多指教》，化身無夢想、無房、無錢的「三無」少女，以及《山寨小萌主》的冒牌太子妃，兩檔甜寵劇熱播受到許多觀眾喜愛。

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No.12 陳鈺琪《月上重火》、《兩世歡》

擁有圓眼長眉、鵝蛋臉型，陳鈺琪似乎天生長有「古裝臉」，穿起紅袍大衣、粉嫩古裝通通超適合，2015年從《錦繡未央》開啟她的古裝劇之路，一連《香蜜沉沉燼如霜》、《倚天屠龍記》到2020年的《兩世歡》和現正熱播的《月上重火》，古典美出新高度！

她在《月上重火》二度和羅雲熙合作，兩人在劇中CP感十足，但劇情先虐後甜，要先逼出眼淚才讓人笑，今年必追古裝劇之一，先推一波啦！

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NO.9 章若楠《誰都渴望遇見你》、《師爺請自重》

主道僅3年的章若楠，踏入演藝圈的處女作就躍上大螢幕，白皙皮膚、飄逸長髮，「初戀女友感」十足，笑起來甜死人不償命，早已攻佔許多少男心，在電影、電視劇中都能看見她的身影，而2020年一開始就以《誰都渴望遇見你》出現觀眾眼前，清新脫俗、陽光系女主，和男主張哲瀚的甜甜CP感圈了不少粉，接下來她還和新生代男神許光漢合作電影《你的婚禮》，想來又是一部高顏值好戲啦～

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NO.8 徐好《樓下女友請簽收》

年年有劇演、觀眾有戲看，徐好自出道以來每年都有作品產出，古裝、現代劇她都能掌握，2020年初她在《兩世歡》中詮釋冷酷殺手，古裝造型亮眼，搶抓觀眾眼球，而過去皆演出女二、女三角色的她，今年終於挑大樑躍升女主，來個甜死人不償命，集結霸道總裁、契約婚姻、假戲真做等各種言情小說梗的《樓下女友請簽收》，和《延禧攻略》的海蘭茶大談甜甜愛戀，讓觀眾一路「姨母笑」到最後～

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NO.6 宋伊人《全世界最好的你》、《將夜2》

笑起來有甜甜小梨渦、彎彎笑眼，被稱作「國民初戀」，還因為在微博上一系列校服美照受封「校服女神」而逐漸受到關注，學霸如她，宋伊人在加拿大念服裝設計，卻發覺自己更熱愛表演，因而回北京考上電影學院踏上演戲路，從《將夜》開始嶄露頭角直到今年的《全世界最好的你》，從被黑長相不好看到連演哭戲都美，宋伊人靠演技收服觀眾的心。

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NO.4 虞書欣《少主且慢行》

2020可說是「虞書欣年」~剛結束的女團選秀節目《青春有你》中，小作精虞書欣一句「哇哦」掀起模仿潮，不只為節目帶來流量，更是創造不少表情包，最後她成功被選為出道成員，但別忘了她其實是女演員出身，2020年就有2部戲《下一站是幸福》、《少主且慢行》播出，她真實性格大方體貼卻也直接，有什麼感受都顯露出來，這兩部劇中一個是追愛青春美少女、一個是搞笑花癡的仵作，兩者都走花癡路線，卻一點也不讓觀眾討厭，反而容易跟著她的情緒又笑又哭，隨著女團即將出道，想要等下一部作品，粉絲要再努力敲敲碗啦！

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NO.3 趙露思《傳聞中的陳芊芊》、《三千鴉殺》

2020網劇流量、話題王可非趙露思莫屬啦！你沒看過一定也聽過超沙雕（搞笑無腦）的網劇《傳聞中的陳芊芊》，現代編劇穿越回自己寫的古裝劇本，為了不死走到大結局穿回現代，而掀起一連串荒謬事件，全劇笑點滿滿，趙露思將陳芊芊鬼靈精的性格演得十分自然，和男主丁禹兮、綠葉群們一搭一唱，讓觀眾很容易跟著她的情緒感受，除此之外，趙露思從《哦！我的皇帝陛下》、《青囊傳》到《三千鴉殺》和《陳芊芊》，多是甜寵古裝劇，她靈動的雙眼和超甜美的笑容，搭配霸道帥氣男主，跟誰搭都CP感十足，超養眼顏值和演技，女神名單再收錄一名～

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年06月10日，約半年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2020年網劇30歲以下女演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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