內地「金剛芭比」網紅袁合榮曬孕照　懷孕6個月根本唔似孕婦

有「金剛芭比」之稱的內地網紅袁合榮是一位中醫師，長相甜美的她擁有一張鵝蛋臉，大眼睛同高鼻樑，絕對是一位美貌與智慧並重的美女。而熱愛運動健身的她更鍊就了一身肌肉好身材，同時令她有「真人版春麗」的封號，與其甜美外貌有極大反差，正正因為如此令她獲得不少關注。

而31歲的她近來就在社交網站上公開已經懷孕25周， 一連上貼多張與眾不同的孕婦照，可是她的肚皮依然非常平坦，完全不像是懷孕中的婦女，令到不少網友非常吃驚：「根本看不出來是孕婦」的確好不可思議。

袁合榮是一位中醫師。（兩萬九秀秀微博圖片）

從袁合榮Post的孕婦照而看，她整個懷孕狀態相當驚人。只在重要部位做足安全遮掩而已，其他部位幾乎都是一覽無遺，四肢肌肉發達的她肚皮完全沒有隆起，而且還可以擺出前凸後翹的性感Pose，整個身體狀態根本不像懷孕婦女，而且她已經是懷孕25周的婦女了，她留言道：「剛做完產檢，25周，馬上6個月了，前天拍的孕婦照，有點一言難盡。等快生了再拍一套吧。」而且她還上貼一張產檢的資料，BB在她肚子中相當健康，這一個懷孕狀態令不少網友感到驚訝連連。

而不少網友都在她微博留言道：「根本看不出來是孕婦」﹑「六個月基本都沒有顯肚子」﹑「根本就不是孕婦照」等，似乎難以置信她是一位孕婦。而網友們亦好奇地留言發問，袁合榮亦有問必答，表示自己的確是懷孕當中，而且目前肌肉少了好多，脂肪亦高了好多等等，還公開了自己的預產期在10月，連她自己都笑言自己是：「最不像孕婦照的孕婦照」，可想而知她是一位特別的孕婦。

事實上，在沒有懷孕之前袁合榮是一星期會去四到五次健身室做運動，享受發達肌肉的她四肢男性還要壯碩，更在健美比賽中奪得好成績添，就好似於去年奪得「中國健美健身精英職業聯賽（錫山站）」亞軍。另外，去年爆發的新冠肺炎（COVID-19）袁合榮亦非常勇敢地赴前線抗疫，受到不少人敬佩。

袁合榮比起男性更壯碩。（两萬九秀秀微博圖片）