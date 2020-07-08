前TVB主播黃麗幗順利誕B重6.7磅　一見到囝囝Jacob喜極而泣

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有「新聞女神」之稱的33歲前TVB新聞女主播黃麗幗（Ruby），去年與拍拖兩年、經營美容院的男友Jeff於沖繩結婚，年初她在Instagram宣布懷孕，昨晚（7日）公開一家三口的家庭照，原來她於上周五（3日）已順利誕B，並取名為「蛋黃仔」，英文名叫Jacob。

黃麗幗是前TVB新聞女主播。（Youtube截圖）

黃麗幗現於海通國際任職證券股票衍生產品部副總裁。（Instagram：@wonglaikwok）

黃麗幗在Instagram公開和老公抱住囝囝的照片，剛剛誕B的她元氣似乎已復原了不少，她亦感慨：「在我的一生中，沒有多少事會令我喜極而泣。當老公入產房，Jacob 從我的肚裡走出來時，我的眼淚開始失控滑下來。感謝老公在醫院期間全天候的陪伴。」她之後再加碼分享蛋黃仔的正面照，白雪雪大大隻，原來足足有6.7磅重！

黃麗幗公開全家福。（Instagram：@wonglaikwok）

黃麗幗的蛋黃仔足足有6.7磅重！（Instagram：@wonglaikwok）

黃麗幗於2016年結束一段維持了一年多的婚姻，並於離婚後兩年遇上Jeff，去年再婚，跟Jeff結為夫婦，當時麥美恩、蔡雪瑩及駱文捷等好友都有到沖繩參加婚禮。黃麗幗於2016年4月結束主播生涯，現於海通國際任職證券股票衍生產品部副總裁。

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