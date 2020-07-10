林心如同媽媽跌落海救邊個？　霍建華「直男標準答案」林志穎爆笑

「世紀難題」老婆跟媽媽掉到海裡要救誰？被林志穎在節目《婆婆和媽媽》中拿來問霍建華，霍建華思考後回答：「我就先跳下去再說。」說完又瞬間想到：「結果我自己不會游，怕自己掛掉。」直男思考模式超老實，笑翻林志穎。

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林志穎在實境秀《婆婆和媽媽》中連線霍建華，自爆邀請他當嘉賓多次都被拒絕，霍建華笑說：「不要上電視了，不好玩，太胖了。」但林志穎護航：「實際上你沒有啊。」霍建華秒給自己台階下：「我是比較壯的。」粉絲也好奇霍建華胖到不想上鏡頭，到底胖多少？

林志穎在節目中問霍建華「世紀難題」。（《婆婆和媽媽》截圖）

另外，林志穎又打了一通電話問周杰倫這道救人送命題，結果周杰倫接起電話，劈頭竟問林志穎：「你那個婆媳之間的問題是怎麼樣？」展現天王八卦的可愛一面，先前林志穎媽媽林金華在節目上指出陳若儀「穿短褲不禮貌」，要求陳若儀做家事時又制止林志穎幫忙，種種相處跡象讓兩人一度成為話題婆媳。

林志穎在節目中亦有打電話給任賢齊、林俊傑及歐弟。（《婆婆和媽媽》截圖）

不過林志穎發文緩頰「節目有它呈現、帶給觀眾的方式」，委婉澄清家人之間的關係其實是互相疼惜的，陳若儀也出面喊話：「對父母孝順有許多點點滴滴，不是一個畫面或一句話就能成立， 很珍惜每次跟媽媽、家人的相處，無論在鏡頭前後媽媽都是體貼關心我們；我們的日常有愛有笑。」

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