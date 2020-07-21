37歲Nicki Minaj宣布懷孕　大肚照貫徹浮誇風格猶如新專輯封面

現年37歲的美國饒舌女歌手Nicki Minaj自從上年6月嫁給男友Kenneth Petty成為人妻後，婚後一年多終於宣布懷孕！她昨晚（20日）在Instagram公開多張大肚照片，貫徹她一向的浮誇性感風格，張張都猶如新專輯封面一樣。

Nicki Minaj喜歡華麗浮誇穿衣風格。（Getty Images）

Nicki Minaj在Instagram突然宣布懷孕消息，並發文寫道：「愛、婚姻、嬰兒車，非常興奮和感激，謝謝大家的祝福。（Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement & gratitude. Thank you all for the well wishes. ）」

Nicki Minaj和男友Kenneth Petty經常放閃。（Instagram：@nickiminaj）

在Nicki Minaj公開的孕照中，總共有三個不同的造型，其中兩個造型均戴上色彩鮮艷的假髮和穿上超鮮艷的糖果色比堅尼，另外一個造型則穿上華麗晚裝。雖然已經明顯見肚，不過Nicki Minaj的手腳依然相當纖瘦，可謂是「肥肚不肥人」。

Nicki Minaj公開多張大肚照。（Instagram：@nickiminaj）

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