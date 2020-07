37歲Nicki Minaj宣布懷孕　大肚照貫徹浮誇風格猶如新專輯封面

現年37歲的美國饒舌女歌手Nicki Minaj自從上年6月嫁給男友Kenneth Petty成為人妻後,婚後一年多終於宣布懷孕!她昨晚(20日)在Instagram公開多張大肚照片,貫徹她一向的浮誇性感風格,張張都猶如新專輯封面一樣。

Nicki Minaj喜歡華麗浮誇穿衣風格。(Getty Images)

Nicki Minaj在Instagram突然宣布懷孕消息,並發文寫道:「愛、婚姻、嬰兒車,非常興奮和感激,謝謝大家的祝福。(Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement & gratitude. Thank you all for the well wishes. )」

Nicki Minaj和男友Kenneth Petty經常放閃。(Instagram:@nickiminaj)

在Nicki Minaj公開的孕照中,總共有三個不同的造型,其中兩個造型均戴上色彩鮮艷的假髮和穿上超鮮艷的糖果色比堅尼,另外一個造型則穿上華麗晚裝。雖然已經明顯見肚,不過Nicki Minaj的手腳依然相當纖瘦,可謂是「肥肚不肥人」。

Nicki Minaj公開多張大肚照。(Instagram:@nickiminaj)

點擊觀看更多Nicki Minaj的大肚照和照片: