微博金V要過千萬流量身份象徵　連汪明荃胡杏兒都攞唔到?

高海寧因客串劇集《三十而已》獲好評，微博粉絲人數急增之餘，亦獲官方嘅金V認證，對於首次開拓內地市場嘅佢嚟講，絕對係開心事。

馬國明手動自我金V認證，非常可愛。（微博圖片）

微博早年推出金V認證時，有網民笑言係身份嘅象徵。簡單嚟講，微博三步曲分為最普通嘅橙V，再來係紅 V，要獲紅V，基本要求係要有5篇原創的文章或者5個原創視頻，上月被閱讀數要有1000萬；至於金V，基本要求係每月閱讀量要達到1000萬。換言之，一齊都是人氣，難怪連高Ling都話「好難keep」，內地藝人韓庾早年就試過因為長期丟空微博無發文，搞到被降級為橙V。

劉愷威雖然坐擁1700萬粉絲，但佢不時幾個月先發一次文，所以沒有紅V。

唔少早年北上嘅藝人如羅嘉良、陳浩民等，雖然喺內地有一定知名度，微博粉絲亦以百萬起計，但卻未有紅V認證；再睇睇愛國藝人梁競徽a.k.a梁烈唯，由於佢只玩微博，加上不時發文，所以金V是常識吧；同樣係工作重心在內地嘅王祖藍、吳卓羲、林峰、王宗澤，亦早獲金V認證；另外有喺《三十而已》演出嘅馬志威，微博粉絲雖然唔過百萬，但劇中演渣男嘅佢不時出現熱搜，獲金V也是預計之中的事情 。

之前怒刪IG嘅梁競徽a.k.a梁烈唯,上月返內地拍劇時,密密發文,有金V是正常的。

曾帶起汪阿tag熱潮嘅汪明荃，微博發文次數都好密，但仍然未見有紅V的出現；至於另一位花旦胡杏兒，雖然拍過唔少內地劇集，但或者係近排無作品推出，所以同樣無紅V。近期因內地綜藝《乘風破浪姐姐們》而爆紅嘅鄭希怡(Yumiko )，則早獲金V認證。