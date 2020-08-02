郭羨妮版西施最經典　新疆女星無懼挑戰美貌獲肯定

眾所周知「沉魚落雁，閉月羞花」這句成語典故是形容中國古代四大美人，當中西施的美貌出眾得連水中的魚見到都因驚艷而沉入江底。歷年來有不少電視劇都取其故事作題材拍攝，近來內地方面就宣布開拍劇集《浣溪沙》，找來人氣女星佟儷婭飾演西施，她的外貌出眾是大家有目共睹，能否超越有「最美西施」之稱的郭羨妮，我們就拭目以待。

郭羨妮版的西施至今仍令觀眾難忘。（天米米啾啾啾微博圖片）

過去能夠出演西施角色的女明星，相信她們的顏值都非常高，翻看資料，至今有超過10位女明星演過西施，包括 1986年黎燕珊版（《西施》）﹑1987年馮寶寶版（《西施》）﹑1995年蔣勤勤版（《西施》）﹑1998年張敏版（《戰國紅顏》）2006年郭羨妮版（《爭霸》）﹑2007年安以軒版（《臥薪嘗膽》）等，她們幾乎都是濃眉大眼的大美人，出演西施都有不同的味道。

蔣勤勤﹑安以軒﹑穎兒都出演過西施。（微博圖片）

其中，在《爭霸》中郭羨妮演出的西施就最令觀眾難忘，在劇集中她衣妝打扮清素，沒有過多的濃妝艷抹飾物作配襯，突出清純婉約一面，一幕在溪邊浣紗的畫面，傾倒了不少觀眾。 繼而之後被范蠡（陳坤飾）相中，將其培訓成有才藝的美女，郭羨妮在大宅中跳舞輕揮衣袖，優雅婉約又微微一笑，將西施的輕柔一面表演得淋漓盡致，到入宮進貢給吳王夫差（馬德鐘飾），郭羨妮更發揮其美色令吳王迷戀上，終使吳王荒廢朝政致吳國滅亡。

正因為郭羨妮在劇集中無論清素打扮還是入宮後濃妝艷抹的打扮，她的美貌始終驚豔觀眾，所以令她有「最美西施」之稱，不少網友都喜歡她演的西施，被她的美貌迷惑。雖然郭羨妮貌若天仙演西施是適合不過，但她就缺乏古典美，這一點就比不上蔣勤勤，她的古典氣質較為出眾，她們兩位都不分上下，被網友認為是符合心目中的西施模樣。

郭羨妮淡雅妝容，展現清純一面。（有鯨魚額微博圖片）

相隔多年之後佟儷婭出演西施不少網友都非常期待，事實上佟儷婭作為「新疆四美」（古力娜扎、熱依扎﹑迪麗熱巴）之首，她的顏值出眾早就已經家喻戶曉的事。雖然她是新疆人異域味道濃厚，可是穿起古裝不為突兀，無論她出演清裝﹑唐裝﹑南北朝時的裝扮，她都非常適合。

佟儷婭的外貌相當出眾。（飯圈阿姨微博圖片）

而正因為她穿起古裝有人典雅味道，在近年許多的綜藝節目上她都被邀請穿古裝表演，就好似在2015年的《歡樂元宵會》上她就出演貂蟬，一顰一笑驚豔不少人；在2019年《華表獎》上她表演《遠航》，化身如敦煌壁畫中的美女般，蓮步輕搖美到如畫中仙女，看到不少觀眾目瞪口呆；在今年618晚會中，她則化身唐朝女子跳《芒種》，展現柔軟身段，舞姿婀娜多姿又嫵媚，畫面非常維美。

佟儷婭古裝非常美。（佟儷婭微博圖片）

是次出演西施網友都對她非常有信心，畢竟她古裝造型從來沒有失敗過，而擔任男主角的則是韓庚，他將出演范蠡。而《浣溪沙》除了講述西施同范蠡的愛情之外，還展示了春秋時期百家哲學思想同對家國天下的理解與情懷。到底佟儷婭版會否超越前輩版本，我們就期待期待吧！

孖韓庚拍《浣溪沙》。（《浣溪沙》微博圖片）