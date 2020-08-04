李佳芯新劇演AI機械人　陸永捱足11年終做第一男主角

現年37歲的視后李佳芯（Ali）於去年因為捲入政治風波而盛傳被無綫雪藏，她其後更接連被飛出多套新劇，包括《BB大晒》、《踩過界2》、《白色強人2》以及《兒科醫生》，已超過一年沒有拍劇。幸好她有份主演的劇集《殺手》最近播出了，不禁令人覺得她已獲公司解凍。而該劇亦被視為無綫讓Ali款出雪櫃的試水溫之作，見外界對她沒有不良反應或負評，便決定讓她再次拍劇重回熒幕前跟觀眾見面。

Ali獲解凍了。(李佳芯ig)

據悉，無綫安排了Ali參演出外判劇《智能愛（AI）人》，將於8月中開拍，Ali飾演一名AI機械人，會與陸永和馮盈盈展開一段三角關係。身為視后的Ali，今次挑戰這個機械人角色極有難度，據該劇的編審和監製陳翹英透露，機械人既要有開心表情，但又不能太人性化，好考Ali的演技。而Ali日前就於IG post了劇本的照片，並留言表示：「今次有點不一樣 ..那 試點不一樣吧 」，劇本中可見她的機械人角色名叫阿寶，是要充電的。一班少粉絲同網民都好期待Ali的演出，有網民就留言表示：「終於有劇拍」很戥她開心。而據陳翹英向傳媒透露，《智》劇一直意屬Ali演出。而該劇亦是陸永入行11年來首次擔任男一的角色。

Ali終於有劇拍。(李佳芯ig)

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