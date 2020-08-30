【張公案】人氣小鮮肉或成主角　原作者疑因《鳳囚凰》不滿選角？

早前不少網友非常關心古裝劇《張公案》的開拍，還陸續傳出雙男主角出演名單，包括有吳磊﹑阮經天等人。但近日名單似乎已經水落石出，有網友就爆料指真正出演的人就是宋威龍同井柏然，劇集更在今日（29 號）正式開機拍攝添。

但《張公案》的小說作者大風刮過，似乎不滿意男主角的人選，在微博發文指對方曾主演的劇集觸碰了他的底線。白紙黑字寫明劇集有任何改編都跟他的小說沒任何關係，事先切割得一乾二淨。而作者所指的人被認為就是宋威龍，不少網友都覺得他好無辜，更紛紛指責該作者收了版權費就不應說三道四，一切應交給製作公司決策。

《張公案》被爆出雙男主角是宋威龍同井柏然。（視覺中國）

近年BL劇大受歡迎，去年所推出的劇集《陳情令》就是最好例子，捧紅王一博﹑肖戰。因此《張公案》就受網友關注，因為該劇主要是圍繞兩位男主的故事，講述禮部侍郎蘭珏遇上窮試子張屏，從相識到助他（張屏）成為官至丞相的故事，二人有說不清的關係。

既然劇集是BL劇，男主角當然要外型俱佳，被爆將演出男主角的宋威龍同井柏然就非常合適。二人五官精緻，身高達180CM以上，而且過去古裝造型都不俗，大家都非常期待他們的演出。但《張公案》的作者就似乎不滿意主角人選，在微博發文指：「我反對某位演員飾演張屏，因為他主演的某部劇觸碰了我的底線。雖然這個事或不會因我個人的喜好而產生任何改變，但這是我的態度。如果由他飾演，《張公案》的改編劇在我這裡與我和我的書徹底切割，由此帶來的傷害我非常抱歉。」而仔細一看似乎是指宋威龍。

二人被影到出席《張公案》開機拍攝。（微博電視劇微博圖片）

作者所指的某部劇被細心網友查出應該是指《鳳囚凰》，事關《鳳囚凰》的後半部劇情曾被指疑抄另一作品《東宮》，雖然《東宮》不是大風刮過的作品，但她似乎好討厭抄襲行為。而宋威龍就是出演《鳳囚凰》的男主角，所以引來大風刮過的不喜愛。但網友就替宋威龍感到無辜，認為他只是在完成演員的拍攝工作而已，根本理不到有否抄襲一事，更直言大風刮過收了版權費，就不應該干涉太多。但亦有網友就力撐大風刮過，認為她沒有干涉，只是表達身為作者的立場而已。

宋威龍是《鳳囚凰》男主角。（《鳳囚凰》微博圖片）