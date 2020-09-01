關曉彤非獨生女？被指有一同父異母姐「關曉丹」　驚傳4年前過世

即時娛樂
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內地女星關曉彤在大陸有「國民初戀」之稱，自從2017年認愛鹿晗後，一舉一動都成為討論焦點，最近演出《二十不惑》再度受到關注。近日網上流傳先前她的父親受訪聊到這個獨生女這內容，但其實她有個同父異母的姊姊，早已經在4年前過世。

據《新浪娛樂》報導，網路上近日被挖出一則報導，內容是關曉彤父親關少受訪時，提到因為關曉彤是家裡的獨生女，因此非常寵愛，但近日被挖出其實關少過去有一段婚姻，當時生下一個女兒叫做關曉丹，離婚後再娶，第二任妻子才生下關曉彤。

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據悉，關曉彤和關曉丹曾經一起上過北京文藝電視台的節目，且據關曉丹好友透露，關曉丹打扮中性，和關曉彤雖是同父異母，但感情還算不錯，常會點讚妹妹微博，關曉彤也會到姊姊的拉麵店裡幫忙宣傳，如今網路瘋傳關曉丹其實早在2016年就因為突發性心臟病過世，微博發文也停在4年前，關曉彤爸爸的發言卻惹來網友不滿：「大女兒過世了，怎麼就稱小女兒是獨生女了呢。」但關曉彤方面尚未作出回應。

網路流傳與關曉彤同父異母的姊姊關曉丹（右）在4年前過世。（微博@吃瓜姐妹專用 ）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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