反黑路人甲．劇透｜王浩信失控黑化　與徐榮宣戰！

《反黑路人甲》第二十一集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，水姐（蔣家旻飾）見細倫（王浩信飾）與明麗（高海寧飾）公開戀情，找高彬（張振朗飾）問又被潑冷水。細倫回家後竟見明麗在宣示主權，芷珊（湯怡飾）又來歸還欠單，細倫煩上加煩。細倫為脫離臥底行動，找高彬拍親熱照，待叔父們來罷免自己。水姐派鐵頭（陳志健飾）擄走明麗，要脅明麗放棄細倫否則燒死她。欣頤（馮盈盈飾）復職，答應安排細倫退出行動。千瑜（傅嘉莉飾）發現定邦（于洋飾）的第三部手機，千霞（賴慰玲飾）即把手機鎖在夾萬，司徒信（許家傑飾）着千瑜幫忙破案。細倫與高彬的親熱照落入晨爺（姜大衛飾）與喪鐘手中，水姐以為高彬是細倫的真愛，率眾要燒死高彬。

上演一場激情戲。（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，子堅救走高彬，透露喪鐘（徐榮飾）等人想藉親熱照拉細倫下台。細倫找芷珊幫忙，終靠芷珊冒認是其女友，化解下台危機。陸秋（朱敏瀚飾）見明麗為細倫影響星途，明言細倫不喜女色，明麗決定親身試探細倫！千霞向千瑜揭穿司徒信早有家室，千瑜驚覺被他利用。千霞被伏擊兼搶走夾萬鎖匙，更遭車撞至重傷。千瑜透露事件與司徒信有關，細倫向司徒信問罪，更出手打傷他！細倫向欣頤斥責司徒信傷害蔣家姊妹，欣頤認為細倫過份投入，警告要終止其任務。

王浩信黑化？（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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