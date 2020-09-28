蝙蝠女俠｜黑人女星取代Ruby Rose做女主角　網民唔受落：好醜樣

CW-DC美劇《蝙蝠女俠》（Batwoman）原主演澳洲女星Ruby Rose離開劇集後，製作方找來《God Friended Me》女星Javicia Leslie演繹新一代女英雄。如今，Javicia Leslie公布她在劇中將出現的造型，在貼文中寫下：「當心囉，葛咸，我已整裝待發…等著看Ryan Wilder在蝙蝠裝上展現自我不同的風采！」

《蝙蝠女俠》自首播起就被部分觀眾抵制，頻頻給出低分的結果讓劇集在IMDb評分上僅有3.6分。如今換了個主演曝光新造型後，同樣引來網友不滿，認為這假髮和面具的造型讓演員看來十分詭異。甚至有網友已開始唱衰劇集，預言在兩季過後就會被取消，也有人說著想知道第三季的新、新蝙蝠女俠裝扮會是什麼模樣，認為新主角演完這季後又會離開了。

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Javicia Leslie在第二季中非取代Ruby Rose演出同角色，而是直接飾演全新人物Ryan Wilder，是名討人喜愛、生活有點亂七八糟、怪得可愛且難以被馴服的女子。她一點也不像Kate Kane，那個比她先穿上蝙蝠裝的女人。

她一生中沒有任何人幫助著她走在正途上，好幾年來她都以走私毒品維生，躲避葛咸警局（GCPD）的追捕，並以不好的習慣來粉飾她的痛苦。如今，Ryan Wilder在她的小貨車上過活。

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她能證明一個會為街道小貓偷牛奶的女孩也能用赤手空拳就殺死你，Ryan Wilder是最危險的戰士類型：技能高超且毫無紀律。她是出櫃的女同性戀、運動健將，行事狂暴、熱情也容易犯錯，而且絕不是你心中認為的那種刻板的美國英雄。

Javicia Leslie是首位在電視上飾演「蝙蝠女俠」這名經典角色的黑人女演員，而她本身也是名雙性戀女性。先前她曾表明很榮幸能加入這部開創性的劇集，認為《蝙蝠女俠》對LGBTQ+群體來說是先驅者。

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《蝙蝠女俠》第二季預計於2021年在CW頻道播出。

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