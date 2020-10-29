前EXO成員黃子韜炫富上癮　曬逾百萬名錶網友鄙視：很Low！

前韓男團EXO成員、內地藝人黃子韜（Tao）一向愛曬命，上月有錢父親黃忠東去世後，他炫富的行為似乎變本加厲，在Instagram不斷曬逾百萬的名錶名車，遭網民指責他用父親遺產亂買名牌曬命，惹起熱議。

前韓男團EXO成員黃子韜（Tao）自父親去世後，曬命行為愈見高調。（IG@hztttao）

黃爸爸生前一向作風低調，從不輕易向外界透露家庭狀況，更為了培養兒子的獨立生活能力，在黃子韜成年前都向其隱瞞豪門家境，「窮養」兒子成人。

但黃子韜似乎和父親的性格南轅北轍。上月父親過身後，他在網上炫富的行為愈見高調。從其Instagram上可見他曬出私人收藏品，例如多款逾百萬的名錶以及昂貴名袋，包括Richard Mille、Prada、LV等；另又曬出名畫和私人飛機等照片，他拍照時明顯刻意將焦點放在收藏品上，實在令人難以相信他不是在刻意炫富。

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有網民指責他炫富的行為「很Low」（低級），「現在稍微有點排面的藝人還會有這種炫富博嗎？改行做網紅富二代吧」。但Tao亦曾在社交網站反駁網民：「繼續讓羨慕我的繼續羨慕嫉妒的繼續嫉妒，讓恨我討厭我的繼續恨我繼續討厭我，這樣我更有動力讓自己過的更好做的更好！我現在也很好，不用多想。」真有性格。

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