錦繡南歌︱竟陵王成身肌肉男人味十足　5位內地男星都係大隻猛男

無線熱播中的內地劇《錦繡南歌》來到結局篇，觀眾除了被女主角李沁的高顏值同男主角秦昊的演技吸引之外，對劇中出演男配角劉義宣的谷嘉誠亦非常有好感。事關角色人設討好再加上他顏值同演技都不俗，讓觀眾留下深刻印象。

在劇中谷嘉誠文質彬彬，給人一種暖男哥哥的感覺，但沒想到戲外的他卻男人味十足。近日為知名男性雜誌拍攝一輯照片掀起廣大討論，被指似吳尊的他身材絕對不會輸對方。

谷嘉誠在劇中文質彬彬，給人一種暖男的感覺。（gujiacheng619＠IG）

谷嘉誠在劇中人設非常討好，除了多次出手相救沈驪歌（李沁飾）之外，還最終放手成全兄長劉義康（秦昊飾）同沈驪歌的婚事，是一位有情有義的男人。在劇中文質彬彬的他，讓人難以想像他是一位穿衣顯瘦脫衣有肉的人，讓不少網友為之震驚。

為知名男性雜誌拍攝照片的他，身穿白色背心man爆大展壯碩身材，除了露出結實的二頭肌之外，還露出結實的腹肌，整個肌肉線條非常好。另外，他還故意露出知名品牌內褲，再配上他冷酷的表情，整體散發出痞壞的感覺，同劇中的Feel非常不同。

谷嘉誠身材非常壯碩 。（風度微博圖片）

事實上谷嘉誠一直有健身的習慣，所以身材非常好。在拍攝《錦繡南歌》之前他曾在劇集 《撲通撲通的青春》中大方曬好身材，因為該劇主要講跳水運動，所以在這一階段谷嘉誠的身材非常Fit，無論胸肌、腹肌、二頭肌相當壯碩，還有人魚線盡現，好身材配上178cm身高外形絕對俱佳，所以在一眾90後內地肌肉男明星中，他在網友心中是榜上有名的。

在劇集 《撲通撲通的青春》曬好身材。（《撲通撲通的青春》微博圖片）

擁有如此好身材谷嘉誠的秘訣好簡單，就是自律地努力健身就可以，他曾經在節目中講道：「每周固定的一些訓練，一些項目是固定不變的。然後自己多注意飲食然後多休息，這樣其實每個人的身材都會很好，自律嘛。」還有他每周固定要打籃球三次，大的運動量是他個人維持好身材的方法。

另外，他臉型屬於長臉型五官又立體，被網友指激似台灣男星吳尊，雖然吳尊出了名是肌肉男星，但谷嘉誠完全不輸對方，壯碩的肌肉令網友有讚無彈。

谷嘉誠被指似吳尊。（《撲通撲通的青春》﹑吳尊微博圖片）

在一眾90後內地肌肉男明星中，除了谷嘉誠榜上有名之外，還有憑《無心法師》爆紅的韓東君，他除了不時在劇集中展現飽滿肌肉之外，還曾在綜藝節目中盡現好身材。還有張藝興身材出了名結實，在跳舞的時候經常惹來粉絲尖叫，還吸來知名內褲品牌邀請拍攝廣告，還有盛一倫、李現、黃景瑜，他們清一色集高顏值同壯碩肌肉一身，360度零死角。

韓東君同張藝興身材亦非常出眾。（韓東君微博圖片﹑ＣＫ微博圖片）