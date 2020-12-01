安祖蓮娜12句語錄　曾做小三直面非議：犯錯也是累積自己的一部份

有段時間當你提到性感，第一個想到的人就是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）！她是荷里洞性感代名詞，凹凸有致的身材，會勾人的狐狸眼，還有現在蔚為流行的「豐唇」，她的性感更帶點野。如果再考慮行事風格和個性，真的是個火辣壞寶貝。 年輕時的祖莉叛逆、自殘、吸毒嗑藥，之後又和畢彼特（Brad Pitt）合作《史密夫決戰史密妻Mr. & Mrs. Smith》假戲真做，介入他與珍妮花安妮斯頓（Jennifer Anniston）的婚姻成了小三，這點也成了大家時常攻擊她的道德缺陷。直至今日在祖莉的新聞下方，都能看到網友緊抓此事氣憤留言。

然而隨著年紀增長、有了小孩，安祖蓮娜剪去玫瑰上的刺。2001年她開始投入人道關懷活動，隔年被任命為聯合國難民署親善大使，至今快20年的時間她多次實地走訪難民區，在聯合國演講讓難民、女權議題更獲得關注。因為家族基因缺陷，安祖蓮娜是乳腺癌與卵巢癌的高風險族群，加上外婆、母親和阿姨都因癌症過世，2013年與2015年她分別做了乳房與卵巢切除手術防癌，並說這一切是為了「想要活久一點，想要看到小孩長大。」

走過年少輕狂的歲月，結束了曾經我們以為可以天長地久的婚姻，安祖蓮娜不再當時那個壞女孩，她成了六個孩子的好母親，也是關懷弱勢難民和女性的代表人物。今年45歲的她依舊漂亮，但如果再用「性感」形容她好像是種褻瀆，安祖蓮娜成了真正發光的女神。今天我們蒐集整理她過往受訪時曾說過的話，除了瞭解她，也能從中學習一些什麼。

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安祖蓮娜祖莉敢於做選擇，即使犯了錯，仍然相信那些錯誤形塑了現在的自己。按圖即睇知性女神的金句與她的人生哲學▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：這12句人生哲學讓你更愛裘莉：「若此生要爭什麼，那必定是自由和權利。若我們有了自由，那就得為沒有的人而戰」】