日本演藝界再添亡魂　知名綠葉演員窪寺昭尋短　7個月內已是第8位

日本男星窪寺昭13日在家尋短，自我了結43年的人生。經紀公司今已證實他的死訊，遺憾表示：「因事出突然，親屬和工作人員還沒辦法接受這個事實。」至於細節警方已經著手調查，初步判定他是輕生。

窪寺昭是日本知名綠葉演員，擁有178公分的身高，從模特兒界起家，演過多部舞台劇及日劇，包括真人版「美少女戰士」、「殺人草莓夜」、「最後的灰姑娘」等。因為受到新冠肺炎影響，日本的藝文產業受到重創，窪寺昭雖然還是有舞台劇演出邀約，但工作量銳減，被外界推測可能是他走上絕路的原因之一。

曾出演多部日劇及舞台劇的演員窪寺昭，日前被發現在家輕生（按圖查看）▼▼▼

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和他一起合作過「最後的灰姑娘」的三浦春馬已經先行離世，加上蘆名星、資深演員藤木孝、竹內結子等人，7個月內竟有8位藝人相繼尋短。窪寺昭日前還再推特留言祝福好友生日，並為自己的舞台劇宣傳，無預警傳出遺憾消息，為日本藝能界再添一縷亡魂。

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