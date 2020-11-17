《燕雲台》唐嫣演遼國太后入型入格　打破形象網民讚：事業線大開

唐嫣在內地劇集《燕雲台》中飾演歷史上著名遼國蕭太后「蕭燕燕」，足智多謀，但感情路上非常坎坷，無論親情與愛情，在黎民福祉遠比個人得失還重要的前提下，都得做出無悔的選擇。劇中她從集寵愛於一身的家中么女，進而成為歷史上著名蕭太后，過程被網友形容：「每一個越級打怪過程，都讓唐嫣的事業線大開！」

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由於經超飾演的遼景帝體弱多病，因此下旨讓皇后唐嫣共同攝政，還可以自己稱朕，表明她可代皇帝行使職權。唐嫣受訪時說，該角是她演過職位最高、在職最久的角色，每個階段都有不同的魅力。歷史上遼國蕭太后是遼國非常有才略、有作為的政治家、軍事家，年僅16、17歲就成為皇后，在遼景帝駕崩後，以承天皇太后身份，開啟了長達27年獨自執掌遼國的政治生涯。

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該劇橫跨橫店、象山、內蒙草原、上海金山等地拍攝，談到拍攝最印象深刻的事，唐嫣透露該劇拍攝戲服都要穿3層，尤其在炎熱的天氣下拍攝，就連穿盔甲也要表現得很不熱的樣子。

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