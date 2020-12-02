Sam輕生前廖慧儀訪問稱分手純因「唔夾」　堅決否認有第三者介入

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀前度男友Sam疑似為情所困，今晨於油麻地一座大廈墮樓而亡。廖慧儀及其緋聞孔德賢男友頓時受盡千夫所指，Sam的千字遺言曝光後，更直指廖慧儀疑似出軌而拋棄舊愛。廖慧儀至今仍未有回應，但她早前接受傳媒訪問，談及與Sam的戀情，堅稱分手是因「唔夾」。

落選港姐廖慧儀前男友Sam墮樓身亡 疑被分手後為情所困終年27歲

廖慧儀曾形容前男友是「恐怖情人」 孔德賢被指做第三者IG遭洗版

落選港姐廖慧儀前度千字遺書曝光：失去了你是我一生最大的挫折！

廖慧儀與Sam曾愛得甜蜜。（IG@samcheungkc）

廖慧儀當時絕情地指兩人的感情已結束，且沒有聯絡，認為這樣對大家都好。問是否知道Sam已經放下，廖慧儀直言不清楚，但「自己做咗應該做嘅，對方唔接受都冇辦法」，雙方同意這樣結束關係，情感上難接受，但理性上已結束關係。

Sam的Instagram至今仍留下與廖慧儀的合照。（IG@samcheungkc）

她又表示自己參選後沒有改變，分開純因兩人「唔夾」，堅決否認有第三者介入，連與孔德賢也少有聯絡。

點擊下圖逐格睇Sam原post以及廖慧儀之前與網民罵戰的留言：

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