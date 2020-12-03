三生三世枕上書｜小鮮肉黃俊捷爆劈腿　疑露骨錄音曝光：幫我除褲

內地22歲小鮮肉黃俊捷外型帥氣、擁有185cm高挑身材，曾在《三生三世枕上書》中飾演白真一角，廣受粉絲喜愛的他，近來卻因和富家女爆出戀情，意外被揭露戀情醜聞，遭到一名女網友指控劈腿，還將2人私密床事全都公開：「第一次做完，到處找血。」對此，男方則全盤否認，澄清女網友只是他在酒店偶遇的女學生。

黃俊捷於《三生三世》系列中取代另一小鮮肉于朦朧飾演白真走紅，古裝Look英姿爽颯勁仙氣：

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黃俊捷近日現身內地橫店拍戲，昨（2日）被陸媒目擊與一名女子拖手，二人互動甜蜜，一起前往用餐，女方還被起底坐擁富裕家境，在陸網掀起熱議。沒想到一波未平、一波又起，戀情傳出後，一名女網友「花兒超級乖」隨即跳出來聲稱自己被黃俊捷劈腿了。

女網友表示，起初是黃俊捷要求加微信，對方頻頻找話題聊天，她一開始因為覺得不夠熟拒絕見面，經過一段時間深聊，才開始覺得對方是認真的。在公開與男方工作人員對質的錄音中，她表示2人是從10月開始交往，並且強調她是在確定名份且「不是約砲」之後，才答應發生關係的，事前也有向男方表情自己是第一次，因此對此事非常重視。

文中，女網友更詳細寫下發生關係的過程：「第一次做完，（男方）到處找血，沒找到覺得我騙他。後來看到了才開始道歉。開始堅持不帶套，也說不用吃藥，第二天催著買藥還要拍照給他看。說收工就來陪我，我以為是愛，現在想想可能只是確定我有沒有真的吃吧。第一次碰到這種事，連藥叫什麼都不知道，像個傻子。」同時，她也揭露雙方私下對話截圖，以及2段錄音檔，內容提及「流血」、「把褲子脫了」等等。

按圖即睇黃俊捷與「花兒超級乖」的露骨錄音內容及微信對話截圖：

面對一連串醜聞爆出，黃俊捷今（3日）凌晨透過微博發文回應，大方認了戀情：「一開始得知戀情被曝光的時候有點驚慌，因為她不是圈內人，所以我們沒有打算曝光。」不過，他話鋒一轉，嚴正否認劈腿傳聞，「與『花兒超級乖』微信截圖都是假的。」

黃俊捷於微博坦言，起初對此並未打算回應，但眼見謠言越傳越癲，雖然感到生氣，但心中理智仍告訴他要對外解釋清楚（微博＠黃俊捷）

黃俊捷坦言，起初對此並未打算回應，但眼見謠言越傳越癲，雖然感到生氣，但心中理智仍告訴他要對外解釋清楚：「如果沒有記錯的話『花兒超級乖』是我在劇組酒店偶遇過幾次的姑娘，她說自己是上戲（上海戲劇學院）的學生，之前在《燕雲台》劇組拍戲，現在在另外一個組裡拍戲。因為接連幾次在劇組的電梯、過道、大堂偶遇過幾次，所以才會有前幾次錄音裡的閒聊。」

對此，黃俊捷表示已依法取證，交由相關單位處理。面對男方否認，「花兒超級乖」則表示手中握有更多錄音檔，「敢出軌不敢認，用不著他走法律我都要去報警，我真是愛了個什麼東西。」雙方說法不一，令外界霧裡看花。

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