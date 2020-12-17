【小巨人運動會】田亮教育觀有分歧　鄭希怡：點解要同人哋一樣？

鄭希怡（Yumiko）自從今年夏天參加了綜藝節目《乘風破浪的姐姐》後，在內地多了不少工作，最近與劉翔、田亮、汪蘇瀧等一起擔任固定嘉賓的兒童運動真人騷《小巨人運動會》也即將播畢，而她在節目中與田亮的教育觀引起網友熱議。

《小巨人運動會》由劉翔擔任發起人，田亮擔任領隊召集人，陳立農、汪蘇瀧、鄭希怡、許佳琪擔任領隊。（微博@小巨人運動會官微）

支持慢學 VS 上補習班

事緣Yumiko提及自己小時候因為有太多興趣班要參加，被迫要在家裡練琴等等，只可以按捺住想出去玩的心，同時失去了很多玩耍的時間，所以現在她不會幫女兒梁浸浸安排很多這樣的課程，應該解放小孩的天性，提倡慢學。不過一旁的田亮則完全不同，他發現做了爸爸之後，首先要學的就是讓孩子同大家一樣：上補習班！因為競爭太激烈，這是大勢所趨，否則承受不住來自其他家長與孩子的壓力。

Yumiko覺得不需要每個孩子都一樣。（視頻截圖）

田亮與Yumiko正面對質

然而田亮這種主流想法遭Yumiko反駁，她表示自己正在承受這個壓力，現在浸浸5歲，但她並未為女兒加入什麼早教班之類的課程，反而只是種下菜，並且7歲前都完全不會寫字，也不會教她用手去執筆寫東西，是一個慢學的方式：「我就覺得大潮流是這樣，你可以不跟著別人，我頂住那個壓力就可以了。」不料這番說話卻遭到田亮質疑：「你頂住，你孩子頂得住嗎？孩子告訴你說『我很不開心，別人都可以，我不行』。」但Yumiko認為小孩更不需要同其他小孩比較，是看家長自己教育，「如果這麼小就要跟別人比較，我覺得得有多累啊。」

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其實從田亮及太太葉一茜的微博不難看出他倆的想法，兩人的大女兒田雨橙（Cindy）雖然今年才12歲，但在網球、小提琴方面已略見成效，9歲的兒子也識彈結他；而浸浸的IG中也有各類豐富的活動，其實只是兩種不同的教育方式，畢竟每個人觀念不同。

田亮找來澳洲職業網球運動員，大滿貫冠軍James Hewitt教女兒網球，小小年紀肌肉線條出眾。（微博@田亮）

事後，網友就此展開激烈的討論，有人對Yumiko的教育觀給予讚同：「挺好的呀，內地現在這種教育完全畸形」、「超前學習學校內容沒什麼好處」、「我們上小學前也沒教寫字啊，累的時候在後頭呢。小孩子能輕鬆就輕鬆幾年吧」等，而不少人還是傾向於田亮的方法，「如果家境好，可以慢慢學，畢竟贏在起跑線上，普通家庭還是不要了」，更有網友驚歎到：「我完全沒想過現在還有這種慢學想法的家長（太少了）」等。

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