星級美顏秘方│闊太黎姿自製貼地磨砂膏　只需3種天然食材輕鬆保濕

黎姿（現名為黎珈而）最近不時在內地社交平台小紅書分享自己的抗老秘訣，身為闊太的她教大家煮堪比黃金的「白松露意粉」，並指白松露能抗氧化防老，網民紛紛留言表示太離地。雖然黎姿身為豪門闊太，又經營自己生意，不過她也不是一味過求奢華，除了有離地抗氧化白松露，她今次非常貼地地教大家DIY超簡易天然磨砂膏，好用又便宜！

黎姿上次教完大家食離地白松露意粉，今次教貼地DIY磨砂膏。（影片截圖）

黎姿在認為想保持身體肌膚與臉部肌膚一樣光滑透亮，除了一年四季都堅持防曬外，身體磨砂也是非常重要的，而秋冬季節長期使用磨砂膏，容易令肌膚變得乾燥，因此她今次分享的身體磨砂膏DIY方法是既能去角質同時又滋潤保濕，材料更是在家中唾手可得，便宜天然無添加！

材料和製作方法都非常簡單，手殘黨也完全能駕駛馭，點擊圖片了解：

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黎姿表示日常洗澡或洗完手可以取一點來用，不需要用乳液或其他潤膚膏，已令肌膚變得潤滑細膩。

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黎姿早前教大家白松露意粉，點擊圖片：

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更多黎姿靚相，點擊圖片：

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