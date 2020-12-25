薛芷倫獨居赤柱逾億獨立屋　三千呎豪裝兩年媲美皇宮

2020年即將完結，不少港人受疫情影響，無所事事地幾乎浪費了一整年，不過「波后」薛芷倫則表示她2020年過得一點也不無聊，今年為自己打造了一間dream house！她在社交平台上傳豪宅內部照片，留言說：「2020年，對我來說一點也沒有虛度，因為為自己打造了一間夢想號屋！搬進的新屋，獎勵自己，生日快樂，自己賺回來的特別享受。」

薛芷倫的豪宅金碧輝煌得像皇宮一樣，位於赤柱富豪海灣，是她兩年前到此探望朋友時，對這個環境一見鍾情，即時豪擲1.12億購入3,384呎獨立屋自住，學《香港愛情故事》中的地產經紀林Henry（林景程飾）話齌，「有錢人買樓就好似街巿買棵菜一樣」。

有指薛芷倫整整花了兩年時間裝修獨立屋，疫情期間冇ball去，令她更專注於新家的裝修上，從揀料到挑選傢俬都親力親為，早前終於入伙。豪宅走古典宮廷風，非常奢華！當中更自設了一間卡拉OK房，目測可以容納超過20人，非常誇張！

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薛芷倫自小在富裕家庭成長，父親薛萬康是富商，自小過著上流社會生活，畢業於紐約大學。在機緣巧合之下加入娛樂圈，她其後閃嫁香港60年代五大富豪之一的馬錦燦長子馬清偉，惜兩人最後離婚收場，不過薛芷倫離婚後仍活躍於上流社會，經常出席各大名牌盛會，因而有「波后」美譽。

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