徐錦江化身聖誕版鰲拜勁歌熱舞　霸氣唱《Jingle Bells》超可愛

現年59歲的徐錦江出道已經有39年,，拍攝的影視作品多不勝數，其中最令觀眾印象深刻就是他於電影《鹿鼎記》中出演鰲拜一角，還多次在劇集版飾演同一角色，令他有「鰲拜專業戶」之稱。

然而事隔多年後近日他再扮演鰲拜，不過是聖誕版本的鰲拜，在微博上貼一段改編自《Jingle Bells》的特別中文版本，勁歌熱舞霸氣得來又不失可愛，令到網友們看得非常高興。

徐錦江飾演的鰲拜，最令觀眾印象深刻。（微博圖片）

一開始徐錦江兇神惡煞現身，以鰲拜的口吻霸氣喊出：「你們白鬍子的老爺爺又來了，今年聖誕的賀禮不一樣，因為我會讓你摸摸頭。」隨即變樣笑臉迎人，唱起《Jingle Bells》的改編中文版本：「親愛打工人，我給你加加油，沒有豬隊友，下班很自由…」隨後唱到副歌時:「摸摸頭，摸摸頭，萬事獨佔鰲頭…」更起勁跳舞，樣子依舊保持嚴肅，但跳舞時相當認真盡現俏皮一面，特別可愛。

徐錦江以鰲拜身份跳舞非常好笑。（影片截圖）

可愛版的鰲拜。（影片截圖）

另外，他還在影片中再以鰲拜目中無人的霸氣感向大家祝福：「我要大家健健康康，平平安安。」還拿出蘋果使勁地用力咬，再仰天大笑，絕對是難得一見的另類版本鰲拜。不少網友看見都表示徐錦江太可愛，更封他為中國版的聖誕老人。

徐錦江這個表演獲得網友們好評。（影片截圖）