【大江大河2】內地版《創世紀》？走過改革開放的跨年代奮鬥故事

前年，有一部陸劇很厲害。劇作扎實，在豆瓣9分開分，後期一直保持在8.8。在金鷹獎、白玉蘭等電視劇獎上，幾乎把所有重要獎項拿了個遍。豆瓣的年度榜單中，它也是評分最高的內地劇集——《大江大河》。 本劇完美呈現七八十年代的時代特性，描述一代有志青年，慢慢熬到了中年。很多人，都在翹首等待主角們風風火火的90年代生涯。兩年後，《大江大河2》終於推出。這一次，依舊是「正午陽光」的團隊。國產良心劇製造機，一出手果然不凡。豆瓣9.3，算得上驚人高分了。

《大江大河》是一部題材背景非常廣闊，時間跨度相當長的一個故事。改革開放後，社會變化日新月異，一代代人在時代的沉浮中改變了自己的命運。80後、90後，會在這部劇裡看到父輩；50後、60後，都會在這劇裡看到自己。

《大江大河2》延續前作的高質，一大架便在豆瓣得到9.3的驚人高分（豆瓣網截圖）

三位主角，幾乎映照了那個時代大多數人的命運。雷東寶是一個受制於知識水準的農村改革者。他軍人出身，有著莊稼人的樸實和堅韌，也有靈活多變，能屈能伸的性格。鄉村集體經濟的浪潮裡，他帶著小雷家全村人致富。他的關鍵字，是膽。

在改革開放初期，在農村做企業其實是一件非常需要膽識的事情——需要在政策的紅線將踩未踩的一小方土地上運作。磚窯、水泥鋼筋，電線廠，養豬場，雷東寶一身是膽的實用主義，讓他吃到了第一批市場經濟的紅利。但是，成功也沖昏了他的頭腦，知進不知退，做了他根本知識水準、管理能力達不到的電纜行業。

一切向錢看的狹義思維，讓他在企業排汙問題等長遠規劃問題上異常短視。大搞一言堂的風格，也讓企業在現代化的發展中遇到重重阻礙…一個村幹部，成了小小的土皇帝。雷東寶有可愛的一面，也有不成器的一面。在他的身上，你能看到一批知識水準有限，但實操能力很強的農村基層幹部的身影。

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楊巡是一個從賣饅頭開始起家的個體戶。個體戶，在那個時代是一個非常尷尬的存在。既沒有國企體制內的光鮮身份，也得不到鄉鎮企業的政策扶植，一切都要靠自己，為了企業的合法身份，不得不到集體企業掛靠。

楊巡就是這類個體戶的代表之一。他十五歲，就開始賣饅頭養活家裡三個弟妹。從在一個小小的櫃檯賣電線，再到擁有一到兩家專業的市場——他的關鍵字，是活。從小就養成了嘴甜腿勤的性格，會察言觀色，能眼觀六路，對他人的需求瞭若指掌，憑著敏銳的商業直覺和不俗的交際情商，做成一單單生意。

他有沒有弱點呢？當然有，比起雷東寶的知識受限，眼光短淺。他是一個非常好學的人，經常琢磨著商業問題，也會看金融方面的書籍，對於財務稅務問題有一定的瞭解。但是，他的活泛，讓他失去了分寸。在帳面上弄虛作假，多做費用，兒時的貧窮記憶，讓他總被物質金錢的囤積欲望支使…失敗，再所難免。

宋運輝，一個通過高考改變了命運的大學生。70年代，他因為出身不好，受到不少歧視。但是因為高考的機會，他實現了少年時候不敢期待的人生——在大學學習理工知識，分配工作，慢慢成為國企的骨幹技術人員。他的關鍵字，是軸。在高考恢復那一年，他卻被卡無法申報大學，軸勁兒上來了，就去鎮革委會門口背《人民日報》——各級領導幹部，要支持青年人報考大學。

負責工作的主任說，你背一千遍也沒用。他倔強地回答：那我背一千零一遍。宋運輝充滿著理想主義色彩的軸勁兒，讓他在一眾平凡青年中鶴立雞群，他的前半截人生勢如破竹。在大學，考試第一，在化工廠，從職員快速升到了處級幹部。作為一個技術出身的人，他全心全意地推行技術改革，技術升級，只做自己認為對的事情。

但官場，是非常複雜的地方。軸勁兒，也成了掣肘他的地方，得罪人，坐冷板凳，那是分分鐘的事兒。第一季裡，他成為很多人的眼中釘，也成為不少人的墊腳石，直到他人生中的貴人水書記點了他——當你選擇了官場，你就不可能做一個避世高人。權力，有時候是來保護夢想的。

三個人，國企經濟、集體經濟、個體戶經濟的三個代表，在大江大河中碰了頭。他們不完美，人生的軌跡也都並不一帆風順。在70、80年代，那個風起雲湧的時代，一腔激勇可以改變世界。但是，到了90年代，國內經濟的形式越發複雜起來，國際環境也是變幻莫測。

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三個人，國企經濟、集體經濟、個體戶經濟的三個代表，在大江大河中碰了頭。他們不完美，人生的軌跡也都並不一帆風順（《大江大河2》官方宣傳海報）

在第二部裡，走得最遠的宋運輝，成為最令觀眾牽掛的一個角色。他是三位主角裡，最具理想色彩的，最純粹的一個人。曾經，水書記在退休前，教導宋運輝如何以退為進，如何在官場裡遊刃有餘，這一季，我們看到了他的變化。東海項目受阻，他求助曾經的死對頭閔忠生。「要是項目批不下來，我就可能回金州了。」

閔忠生一聽，大驚失色。好不容易，送走這尊佛，宋運輝可不能回來。他嘴上說：你回來是好事啊，我正盼著你回來呢。但是話鋒一轉，就變成了——我也不能太自私，要讓金州人在化工系統開枝散葉。於是，為宋運輝牽線搭橋的活兒，閔忠生是攬下來了。落實專案後，宋運輝還撬走了一批閔忠生的員工，用的還是閔忠生的原話——他們去了東海，就是你說的開枝散葉，金州在系統內也有光彩。

（《大江大河2》劇照截圖）

整套話術下來，簡直毫無破綻。閔忠生也順坡下驢，讓宋運輝的大舅到其原本的工作地點，送佛送到西，讓對方徹底記住自己的好。當利益衝突不再，敵人也不再是敵人。這種一系列的操作，是第一部裡的宋運輝無論如何都做不到。這是他的變。

而他的不變，是他對待技術，對待化工行業的執念。因為在和濱海專案的PK中敗下陣來，他去面見決定專案生死的路司長。一個看重體量，要保證供給側的充足。一個看重投入產出比，以及未來產品更新換代的空間。意見相左，兩人的初次會面相當不愉快。宋運輝不僅沒有成功說服對方，還給自己埋下了未來的隱雷。「系統裡，沒幾個人會這麼硬頂我。」

對待自己專業的部分，絕不讓步，即使對方是高級別的幹部。這一點，是他不變的信念。為了保住東海專案，宋運輝棋出險招，繞過上級申報，雖然保住了東海，卻得罪了路司長。專案一宣佈落地，他就被司長發配邊疆。所有項目組，春節後開工。唯獨要宋運輝收拾行李，立馬就走。

大江大河中，他的軸勁兒沒有減退。只是面對命運的冷箭，多了一些中年人的淡定和坦然。能預測一部分未來，也多了一些準備。在任命之前，他就隱隱覺得自己可能會被排除在項目核心班子之外，於是，早早擬好一份下工地需要的人員名單。

宋運輝的變與不變，其實是時代的一個側寫。滾滾波濤裡，人和人的交戰從來沒有變過。某種程度上，這劇也是當下的一種寫照。這劇優秀的地方在於，即使它是一部時代劇，我們也能看到亙古不變的職場社交心術。身在利益場，人和人的衝突就無法避免。

有時候每個人都沒有錯，只不過，人的位置不同，看待問題的方式也會不同。項目再完美，越級上報也是忌諱。光懂得做事，不懂對上溝通的訣竅，就會惹得一身腥臊。資訊溝通體制不完善，就能誕生無數懷疑猜測。坦誠相待，有時候會傷害到人，但也能帶來關係的轉機。即使是針鋒相對的敵人，一旦利益衝突點消失。冰釋前嫌，也不是不可能的。

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大江大河，就是人的歷史。它的9.3分，是因為將筆墨觸及到了全時代，各階層的人。不變的人事鬥爭，不變的職場角鬥。但是呢，它也是時代的一種寫照，改開的歷程讓人心潮澎湃，是因為這代奮鬥的人遇到了隆隆向前的歷史進程。無論是宋運輝，還是雷東寶、楊巡，他們的優缺點都在風起雲湧的幾十年裡無限放大…

一起出發的三人，是上世紀改革開放後，拼搏的一代人的寫照，極力的摸索向前，卻遭遇社會的人心莫測，官場的陰風冷箭…有人贏得漂亮，有人輸得狼狽。但，這些都是真實的，為自我命運奮鬥過的一批人。

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