連續13年為保姆慶生情同家人　趙文卓出手闊綽送鑽石被讚好雇主

不少明星都有聘請工人姐姐或保姆的習慣，以方便打理家中事務或照顧小朋友。而不少明星都視她們為親人般，感情非常要好，就好似內地男星趙文卓，他家中的保姆已經在其家工作了十三年，近日保姆生日，除了替其慶生之外，還大筆送重禮給予對方，讓不少網友激讚他是一位好老闆，保姆的待遇實在太好了。

趙文卓一家為保姆慶生。（張丹露微博圖片）

在趙文卓家工作十三年的保姆小楊適逢今個月生日，於是趙文卓一家就為她慶生。從趙文卓的老婆張丹露上貼的照片可見，小楊同他們一家人感情要好，特別是同趙文卓的三位小孩，他們圍在一起同小楊一起切蛋糕，畫面非常溫馨，張丹露表示：「第十三個年頭了，一轉眼姐姐都快高出她半頭了，不容易，照例一年一個蛋糕，一年一張照片，祝我家善良美麗的小楊生日快樂，天天開心。」言語間可見他們猶如親人般，感情非常要好。

保姆同三個小朋友的感情非常要好。（張丹露微博圖片）

除了有蛋糕之外，趙文卓一家還送上一條鑽石頸鏈給小楊，還附上一張保證書，證明是貨真價實的鑽石。不少網友見到之後都表示趙文卓闊綽，為人大方是一位好雇主。

趙文卓大手筆送上一條鑽石頸鏈給小楊。（張丹露微博圖片）