傳Ben Affleck與邦女郎Ana de Armas分手　性感照反成網民焦點？

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-01-20 22:15

荷李活男星賓艾佛力（Ben Affleck）去年與「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）被拍到同遊古巴爆出緋聞。沒多久後，兩人就公開戀情不時放閃，也多次被直擊在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間同居，一同親密外出的模樣。不料，這段戀情在未滿一年的情況下喊停。

「邦女郎」安娜迪艾瑪絲被傳與Ben Affleck分手，網民即時重溫她的IG性感照（點圖放大↓↓↓）

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根據《People》的消息來源指出，兩人的情況有點複雜，安娜迪艾瑪絲不想定居在洛杉磯，但賓艾佛力因為孩子的緣故，顯然必須得留在此處。

而另一名消息來源則補充，分手是兩人共同做出的決定，由於他們現在各自處於不同的階段，因此在對彼此深愛且尊重的情況下選擇分開，而賓艾佛力想要持續專注在工作上，有三個項目在等著他，同時在家中他也是名可靠的父親，兩人都對現在各自的生活感到很滿意。

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此外，另一名消息來源則爆料兩人對未來談論了許久，最後是透過電話，未親自面對面做出分手的決定。

現年48歲的賓艾佛力和 32 歲的安娜迪艾瑪絲因主演《孽緣》（Fatal Attraction）導演Adrian Lyne的性驚悚新作《Deep Water》相識。片中飾演夫妻的兩人愛火延燒至戲外，去年同遊女方的家鄉古巴哈瓦那，在戀情曝光後，安娜迪艾瑪絲也於Instagram放上旅遊期間的「男友視角照」，閃瞎一票粉絲。

安娜迪艾瑪絲於Instagram放上旅遊期間的「男友視角照」。（IG@ana_d_armas）

以《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）走紅的安娜迪艾瑪絲曾以《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）提名金球獎最佳音樂及喜劇電影女主角。新作《007：生死有時》（No Time to Die）原在去年將與觀眾見面，但因為疫情緣故延後至今年才會上映。

片約滿檔的她除了《Deep Water》、Netflix 瑪麗蓮夢露傳記電影《Blonde》等著推出外，未來還將參演Netflix動作驚悚電影《The Gray Man》，與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、《登月第一人》（First Man）男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）同台鬥戲。

至於賓艾佛力，早早宣布卸下「蝙蝠俠」戰袍後，去年又傳出他將客串《閃電俠》電影。此外，觀眾也能在薩克薛達（Zack Snyder）重新剪輯的《正義聯盟》中再度看到他的身影。未來待上映新片包括《Deep Water》、列尼史葛（Ridley Scott）執導的《The Last Duel》。

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