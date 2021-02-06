張敬軒大爆工人姐姐除了廚藝出眾　更因一個細節令自己充滿快感？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-06 22:00

音樂串流平台JOOX去年底推出全新JOOX Podcast服務，每星期放送各類熱爆題材的獨家內容，最近更請到「早餐界KOL」張敬軒坐鎮，談談新專輯和個人最愛的新歌之餘，並跟大家分享與家中工人姐姐的互動和趣事，揭開他與眾不同的一面。

張敬軒將在節目中談談新專輯和個人最愛的新歌之餘，並跟大家分享與家中工人姐姐的互動和趣事，揭開他與眾不同的一面。

《皇上駕到！張敬軒同你KING》深入剖釋全新專輯的概念和班底

軒仔一連四個星期將會在節目中拆解他的超級大碟《The Brightest Darkness》的創作靈感、音樂班底和生活哲學，如何在人生面對黑暗的時候正面地面對，在生活中找到小確幸。軒仔亦建議大家收聽他新專輯時，由點題作品《Sweet Escape》開始收聽所有粵語歌曲，會別有一番韻味。

張敬軒一連四個星期將會在節目中拆解他的超級大碟《The Brightest Darkness》的創作靈感、音樂班底和生活哲學，（張敬軒Instagram影片截圖）

大爆工人姐姐秘密 分享他生活的軼事

雖然軒仔經常在社交平台分享工人姐姐每天為他準備的早餐，並以千字文嘲笑她廚藝「出眾」，但其實他非常感激工人姐姐在日常生活中為他增添很多趣味，而且更發現更多她溫柔細心的一面。軒仔表示自己有強迫症，而工人姐姐有潔癖，把家裏打掃得很好，尤其是把家裡所有毛巾都摺到起角，他更表示每次看到這些起角的毛巾都會充滿快感！

點擊圖輯睇張敬軒「精美」早餐！

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透露自己是一個…文具控？

除了有強迫症外，軒仔更在其中一集Podcast透露自己亦有很多怪癖，原來他是一個文具控！他喜歡到鬧市的文具店流連，而且會買不同顏色的釘書機，並配上相應顏色的起釘機放在家裡收藏。除此之外，他還擁有一部標籤打印機，並將家裡所有物品都貼有Label。他透露最近喜歡收藏另一件文具，想知道是甚麼讓他沉迷在家中玩，就要去JOOX收聽軒仔精心準備的Podcast內容了。