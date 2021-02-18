《曼達洛人》女主因「納粹美國」言論遭刪角：上網才知自己被Out

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-02-18 14:30

《星球大戰 Star wars》系列外傳劇集《曼達洛人 The Mandalorian》的女演員Gina Carano早前在社交網路上爭議言論，被迪士尼旗下盧卡斯影業開除，被經紀公司UTA拋棄。近日「荷李活報導者」稱盧卡斯影業暫時不會為她扮演的Cara Dune重新選角，不過這個角色不會出現在接下來的劇集《The Book of Boba Fett》中。近日Gina被問到對這件事的看法，她說：

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這件事令人心碎，但我不想影響其他人在這個項目上所付出的努力，所以我同意了。那是我最後一次和盧卡斯影業的任何公開聲明或道歉有所關聯。我和其他人一樣，是通過社交媒體得知我被解雇的。 Gina Carano

早前，Gina面對批評者開始反擊，她宣佈和美國保守派網站The Daily Wire合作電影。迪士尼上次因社交媒體言論大張旗鼓開炒人還是2018年，《銀河守衛隊3 Guardians of the Galaxy Vol. 3》導演James Gunn在社交媒體上涉及強姦、孌童等敏感話題的不當言論被重新挖出，迪士尼將他踢出劇組。8個月後迪士尼收回這個決定，James Gunn重新擔任該片導演。

回帶：Gina到底說了什麼？

Gina早前在TikTok上發文，把當下的美國政治狀況與納粹德國當年對猶太人的迫害做了類比：「猶太人當街被打，不是被納粹士兵打，而是被他們的鄰居打……小孩甚至也參與其中。歷史是被篡改的，大多數人現在意識不到，納粹士兵之所以可以輕輕鬆松圈起幾千名猶太人，是因為政府首先讓這些猶太人的鄰居恨他們。這和現在因為政見不同而彼此仇恨，有什麼區別？」

Gina Carano 1982年在美國德州出生，早年是MMA格鬥手，後來憑藉《死侍 Dealpool》《狂野時速6 Fast & Furious 6》等影片進軍荷李活。然而#fireginacarano的hashtag很快上了Twitter熱搜。

她是保守派，很熱愛發表爭議性言論，其實被炒魷只是遲早的問題。她此前發表過反口罩、反疫苗的言論，稱美國沒有種族主義問題的言論，支持愛潑斯坦是被自殺的陰謀論，還有恐跨言論等等。

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