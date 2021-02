一文睇清林作鍾培生擂台戰時間線　「抄我100萬？」觸發隻揪事件

撰文: 陳芷穎 最後更新日期: 2021-02-20 19:20

林作與「百億富三代」及「香港電競之父」鍾培生最近觸發的擂台隻揪事件掀起網上熱話,網民食花生食得相當開心。林作和鍾培生一來一往的對答足足由前日(18/2)持續到今日(20/2),記者決定同大家整合這場「百萬擂台戰」的觸發點以至最新的事態發展。

林作的一句:「抄我100萬?」觸發一場「百萬擂台戰」。(林作FB圖片)

林作一句:「抄我100萬?」觸發百萬擂台戰

事緣鍾培生最近開辦YouTube頻道,接受傳媒訪問時透露自己每年都會用100萬去回饋會員,而且人人有獎。豈料林作卻突然在該報道的Facebook帖文留言:「抄我100萬?」結果觸發了這場擂台隻揪事件。林作早前稱要籌100萬為保險團隊請100人,更不惜割愛出售名牌西裝,其金額與鍾培生不謀而合。鍾培生見狀隨即在IG限時動態點名向林作挑機:「你咁想紅我幫你,我哋打一場,你贏咗我幫你找100萬,你輸咗我都畀30萬你。」

然後林作又在IG分享「練拳照」並寫下:「驚都未驚過,我打開」,隨後再出Po眾籌70萬作為打輸的補貼。說時遲那時快,鍾培生又轉發林作的帖文更改口:「港幣一百萬我輸贏都畀你,我而家Book場搵製作同寫合約,你唔使咁多廢話,你簽約唔好縮沙就Ok」。此時已在網絡掀起熱話,有網民表示支持鍾培生打敗林作,又建議他舉白旗投降直接袋走100萬。

林作調轉頭「送錢」 鍾培生手拿100萬現金指擂台見

事件發酵大半日,林作在2月19日凌晨又再拍片回應鍾培生,表示願意調轉頭「送錢」給鍾培生:「嗱,鍾培生先生,我諗過㗎喇,以下係我嘅答覆,我畀二百萬港紙你,你俾我打一鑊。」

鍾培生於19日早上再發文,上載手拿一大疊一千元紙幣,合共100萬現金的相片向林作正式下戰書:「林作呢度100萬,你簽咗就係你嘅,我本身唔識你,你零誠信令我睇唔起你。唔該你唔好再抽我水,我唔想同你拉上任何關係,擂台面前人人平等,你要借我上位擂台見。我相信打得成,會係近年來香港人最開心嘅事,No bullxxxx let’s go」。鍾培生的帖文更引來JW卓悅太子爺男友葉韋彤(Tarzan)以及何猷君留言讚好,何猷君更指希望林作不要縮沙:「He better not chicken out of this(他最好不要臨陣退縮)」。

鍾培生上載手拿一大疊一千元紙幣,合共100萬現金的相片向林作正式下戰書。(鍾培生IG圖片)

林作貼對話指有人想教訓鍾培生 不排除與對方作進一步交涉

去到19日傍晚6時左右,林作在社交平台貼出一段Whatsapp對話,疑似是林作好友表示希望有人給他一百萬,讓他教訓Derek Cheung(鍾培生之洋名)。大約一小時後,鍾培生在帖文留言:「我在置地,say it to my face. No bullxxxx let's go. Sing the contract 」這段留言獲得四百多名網友Like,其他人亦對林作留下大量負評。

林作在兩小時後再發文指不排除與鍾培生作進一步交涉,又說自己以前是一名「大大律師」所以做事比較謹慎:「我正在和各方交換意見中,不排除和對方進一步交涉。由於本人以前是大大律師,所以做事比較謹慎,也注重細節。合約不是一朝一日的寫好的。」

林作在社交平台貼出一段Whatsapp對話,疑似是林作好友表示希望有人給他一百萬,讓他教訓Derek Cheung(鍾培生之洋名)。(林作FB截圖)

網民希望林作不要臨時縮沙

面對着這場「世紀拳賽」,林作於19日深夜再發文聲稱:「如果我有三個月好好練、唔贏都幾難。」此文一出,鍾培生於20日零晨在IG限時動態回覆:「畀夠你四個月,仲要咩條件。No bullxxxx let's go」。

去到今日下午,林作上載「備戰」片段並指自己正在練習「中國古拳法之金蛇纏絲手」。片中,林作整個人打橫攬着梳化,並由一男一女上下搖動梳化,他說:「我已經練緊金蛇纏絲手,你睇下,我已經揈得好勁,死未?」林作的帖文還標籤了女朋友裕美,相信裕美亦積極協助男友「備戰」。下午3時半,林作再發文指從來都是在取悅自己,全城關注並不代表就要接受挑機:「C1、全城關注,不代表我就要打。同樣地,冇人理我,唔代表我就唔打番鑊金。我從來都是在取悅自己。」

直到4時為止,鍾培生暫未再對事件有任何回應。這場網上版「百萬擂台戰」網民當然睇得開心,並希望林作不要臨時退賽:「見到你咁積極真係改觀了不少,希望你到時唔好找其他籍口醫生證明退戰」、「咁係咪即係應戰嫁啦?簽合約快!」