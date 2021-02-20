一文睇清林作鍾培生擂台戰時間線　「抄我100萬？」觸發隻揪事件

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-20 19:20

林作與「百億富三代」及「香港電競之父」鍾培生最近觸發的擂台隻揪事件掀起網上熱話，網民食花生食得相當開心。林作和鍾培生一來一往的對答足足由前日（18/2）持續到今日（20/2），記者決定同大家整合這場「百萬擂台戰」的觸發點以至最新的事態發展。

林作的一句：「抄我100萬？」觸發一場「百萬擂台戰」。（林作FB圖片）

林作一句：「抄我100萬？」觸發百萬擂台戰

事緣鍾培生最近開辦YouTube頻道，接受傳媒訪問時透露自己每年都會用100萬去回饋會員，而且人人有獎。豈料林作卻突然在該報道的Facebook帖文留言：「抄我100萬？」結果觸發了這場擂台隻揪事件。林作早前稱要籌100萬為保險團隊請100人，更不惜割愛出售名牌西裝，其金額與鍾培生不謀而合。鍾培生見狀隨即在IG限時動態點名向林作挑機：「你咁想紅我幫你，我哋打一場，你贏咗我幫你找100萬，你輸咗我都畀30萬你。」

然後林作又在IG分享「練拳照」並寫下：「驚都未驚過，我打開」，隨後再出Po眾籌70萬作為打輸的補貼。說時遲那時快，鍾培生又轉發林作的帖文更改口：「港幣一百萬我輸贏都畀你，我而家Book場搵製作同寫合約，你唔使咁多廢話，你簽約唔好縮沙就Ok」。此時已在網絡掀起熱話，有網民表示支持鍾培生打敗林作，又建議他舉白旗投降直接袋走100萬。

點擊睇二人的約戰過程：

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林作調轉頭「送錢」 鍾培生手拿100萬現金指擂台見

事件發酵大半日，林作在2月19日凌晨又再拍片回應鍾培生，表示願意調轉頭「送錢」給鍾培生：「嗱，鍾培生先生，我諗過㗎喇，以下係我嘅答覆，我畀二百萬港紙你，你俾我打一鑊。」

鍾培生於19日早上再發文，上載手拿一大疊一千元紙幣，合共100萬現金的相片向林作正式下戰書：「林作呢度100萬，你簽咗就係你嘅，我本身唔識你，你零誠信令我睇唔起你。唔該你唔好再抽我水，我唔想同你拉上任何關係，擂台面前人人平等，你要借我上位擂台見。我相信打得成，會係近年來香港人最開心嘅事，No bullxxxx let’s go」。鍾培生的帖文更引來JW卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan）以及何猷君留言讚好，何猷君更指希望林作不要縮沙：「He better not chicken out of this（他最好不要臨陣退縮）」。

鍾培生上載手拿一大疊一千元紙幣，合共100萬現金的相片向林作正式下戰書。（鍾培生IG圖片）

林作貼對話指有人想教訓鍾培生 不排除與對方作進一步交涉

去到19日傍晚6時左右，林作在社交平台貼出一段Whatsapp對話，疑似是林作好友表示希望有人給他一百萬，讓他教訓Derek Cheung（鍾培生之洋名）。大約一小時後，鍾培生在帖文留言：「我在置地，say it to my face. No bullxxxx let's go. Sing the contract 」這段留言獲得四百多名網友Like，其他人亦對林作留下大量負評。

林作在兩小時後再發文指不排除與鍾培生作進一步交涉，又說自己以前是一名「大大律師」所以做事比較謹慎：「我正在和各方交換意見中，不排除和對方進一步交涉。由於本人以前是大大律師，所以做事比較謹慎，也注重細節。合約不是一朝一日的寫好的。」

林作在社交平台貼出一段Whatsapp對話，疑似是林作好友表示希望有人給他一百萬，讓他教訓Derek Cheung（鍾培生之洋名）。（林作FB截圖）

網民希望林作不要臨時縮沙

面對着這場「世紀拳賽」，林作於19日深夜再發文聲稱：「如果我有三個月好好練、唔贏都幾難。」此文一出，鍾培生於20日零晨在IG限時動態回覆：「畀夠你四個月，仲要咩條件。No bullxxxx let's go」。

去到今日下午，林作上載「備戰」片段並指自己正在練習「中國古拳法之金蛇纏絲手」。片中，林作整個人打橫攬着梳化，並由一男一女上下搖動梳化，他說：「我已經練緊金蛇纏絲手，你睇下，我已經揈得好勁，死未？」林作的帖文還標籤了女朋友裕美，相信裕美亦積極協助男友「備戰」。下午3時半，林作再發文指從來都是在取悅自己，全城關注並不代表就要接受挑機：「C1、全城關注，不代表我就要打。同樣地，冇人理我，唔代表我就唔打番鑊金。我從來都是在取悅自己。」

點撃睇林作「備戰」過程：

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直到4時為止，鍾培生暫未再對事件有任何回應。這場網上版「百萬擂台戰」網民當然睇得開心，並希望林作不要臨時退賽：「見到你咁積極真係改觀了不少，希望你到時唔好找其他籍口醫生證明退戰」、「咁係咪即係應戰嫁啦？簽合約快！」